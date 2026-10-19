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Košarka

Zlati kapetan, ki je zavrnil ameriško idilo in ostal doma

Ljubljana, 19. 10. 2026 17.34 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Milan Doknić Lu.M
Urban Kroflič

V poplavi mladih nadobudnih košarkarjev, ki takoj, ko lahko, domače parkete zamenjajo za idiličen svet ameriške univerzitetne lige, kjer se cedita med in mleko, je Urban Kroflič letos poleti lepo presenetil in prestopil k ljubljanski Olimpiji. Začetek epizode pri zmajih mu je nekoliko skazila poškodba, a 20-letnik se lepo privaja na igranje v ligi ABA in evropskem pokalu.

Urban Kroflič je poleti skupaj s soigralci spisal prvo od dveh najlepših poglavij naše mladinske košarke. 20-letnik je bil kapetan generacije, ki je na domačem Eurobasketu pokorila konkurenco in Sloveniji priigrala zlato. Govorice, da bo Kroflič zapustil beograjsko Mego in odšel s trebuhom za kruhom v ameriško ligo NCAA, so bile jasno zelo glasne. Navkljub vsemu se je zlati kapetan odločil, da ostane v domovini. Poleti je okrepil Olimpijo.

Začetek je bil rezultatsko turbulenten, a Kroflič se počasi navaja na igranje v slovenski prestolnici: "Želel sem si izkusiti igranje v evropskem pokalu. Zanimalo me je, kakšna raven tekmovanja je to. Zaenkrat sem odigral dve tekmi, eno pa sem izpustil zaradi poškodbe. Pred prvo sem bil nekoliko živčen, zato sem imel slabši met. Na drugi sem se umiril in odigral bolje, a na žalost na koncu nismo zmagali."

Slovenski košarkarji do 20 let so poleti osvojili naslov evropskih prvakov
Slovenski košarkarji do 20 let so poleti osvojili naslov evropskih prvakov
FOTO: Luka Kotnik

En glavnih razlogov je bil seveda tudi igranje pod taktirko Zvezdana Mitrovića. Črnogorski strokovnjak že tretjo sezono opravlja funkcijo glavnega trenerja in poskuša z relativno skromnim proračunom "delati čudeže". "Najin odnos je odličen. Zelo sem poslušen in z veseljem sprejmem vse njegove napotke in nasvete, tudi če kdaj malce povzdigne glas. Vem, da je to vse dobronamerno. Ne odgovarjam, gledam ga v oči, ga poslušam in naredim tisto, kar mi reče," je o sodelovanju z Mitrovićom povedal Kroflič.

V pogovoru z našim novinarjem Milanom Doknićem je razkril tudi, da ohranja stike z vsemi soigralci, s katerimi je poleti navduševal v Stožicah: "S fanti se dosti slišimo, ravno včeraj sem bil na večerji z Vitom Hrabarjem. Z vsemi smo v kontaku, tudi s tistimi, ki so čez lužo. Zadali smo si cilj, da se poleti znova zberemo skupaj in obujamo spomine na naše uspehe."

 Mladi branilec svoje zdaj prispeva tudi v članski selekciji, ki jo novembra čakata dve tekmi za "biti ali ne biti" v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar: "Zdaj nas čakata dve najpomembnejši tekmi teh kvalifikacij. Jasno je, da bo treba zmagati. Želje vsakega so, da debitira za reprezentanco. To sem izpolnil, zdaj pa si želim čim bolj pomagati Sloveniji. Ni pomembna individualna statistika, temveč dobrobit celotne ekipe."

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