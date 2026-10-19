Zlati kapetan, ki je zavrnil ameriško idilo in ostal doma

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Urban Kroflič Luka Kotnik

Urban Kroflič Luka Kotnik

Urban Kroflič Luka Kotnik

Urban Kroflič Luka Kotnik









Urban Kroflič je poleti skupaj s soigralci spisal prvo od dveh najlepših poglavij naše mladinske košarke. 20-letnik je bil kapetan generacije, ki je na domačem Eurobasketu pokorila konkurenco in Sloveniji priigrala zlato. Govorice, da bo Kroflič zapustil beograjsko Mego in odšel s trebuhom za kruhom v ameriško ligo NCAA, so bile jasno zelo glasne. Navkljub vsemu se je zlati kapetan odločil, da ostane v domovini. Poleti je okrepil Olimpijo. Začetek je bil rezultatsko turbulenten, a Kroflič se počasi navaja na igranje v slovenski prestolnici: "Želel sem si izkusiti igranje v evropskem pokalu. Zanimalo me je, kakšna raven tekmovanja je to. Zaenkrat sem odigral dve tekmi, eno pa sem izpustil zaradi poškodbe. Pred prvo sem bil nekoliko živčen, zato sem imel slabši met. Na drugi sem se umiril in odigral bolje, a na žalost na koncu nismo zmagali."

Slovenski košarkarji do 20 let so poleti osvojili naslov evropskih prvakov FOTO: Luka Kotnik

En glavnih razlogov je bil seveda tudi igranje pod taktirko Zvezdana Mitrovića. Črnogorski strokovnjak že tretjo sezono opravlja funkcijo glavnega trenerja in poskuša z relativno skromnim proračunom "delati čudeže". "Najin odnos je odličen. Zelo sem poslušen in z veseljem sprejmem vse njegove napotke in nasvete, tudi če kdaj malce povzdigne glas. Vem, da je to vse dobronamerno. Ne odgovarjam, gledam ga v oči, ga poslušam in naredim tisto, kar mi reče," je o sodelovanju z Mitrovićom povedal Kroflič. V pogovoru z našim novinarjem Milanom Doknićem je razkril tudi, da ohranja stike z vsemi soigralci, s katerimi je poleti navduševal v Stožicah: "S fanti se dosti slišimo, ravno včeraj sem bil na večerji z Vitom Hrabarjem. Z vsemi smo v kontaku, tudi s tistimi, ki so čez lužo. Zadali smo si cilj, da se poleti znova zberemo skupaj in obujamo spomine na naše uspehe."