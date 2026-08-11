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Košarka

Zlati slovenski košarkar skupaj s soigralci povozil Francoze

11. 08. 2026 19.08 pred 15 urami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Mark Padjen

Francoska rezervna izbrana vrsta je na prijateljski tekmi s kar 110:72 klonila proti ameriški univerzitetni ekipi Murray State. Američanom je pri visoki zmagi pomagal tudi zlati slovenski mladi reprezentant Mark Padjen, ki je prispeval tri točke. Slovenec je skupaj s soigralci premagal ekipo, polno evropskih košarkarskih zvezdnikov.

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Kljub temu da gre za rezervno postavo francoske reprezentance, so galski petelini na parket poslali številne renomirane evropske košarkarje. Med njimi so najbolj izstopali Guerschon Yabusele, ki je nekaj časa preživel tudi v ligi NBA, trikratni francoski prvak Yakuba Ouattara in novopečeni organizator igre pri grškem velikanu Panathinaikos Sylvain Francisco. Zato je visoka zmaga s 110:72 še toliko bolj bodla v oči.

Pri ekipi Murray State se je najbolj proslavil Roman Domon, ki je prispeval 24 točk. Svoje je dodal tudi Mark Padjen, ki sicer ni imel najboljšega večera, dosegel je tri točke. Zlati slovenski mladi reprezentant je zadel enega od petih metov iz igre, dodal pa je tudi dva skoka, dve podaji in dve ukradeni žogi. Padjen, ki slovi kot eden najbolj nadobudnih slovenskih košarkarjev, se je v Murray State preselil iz vrst ljubljanske Ilirije.

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Xmmx
11. 08. 2026 19.57
Cist precenjen igralec..
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SLOVENSKI CHATGPT
11. 08. 2026 20.18
Vi ze veste…
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