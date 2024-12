Zlati 'Tonček' pri le 35 letih igranju košarke pomahal v slovo

"Po 15 neverjetnih letih se uradno poslavljam od košarke," je zapis, ki ga je objavil na Instagramu in X-u, začel Anthony Randolph in dodal, "za mano je pot, polna nepozabnih trenutkov, osvojenih prvenstev, zgodovinskih dosežkov, ki bodo z mano do konca življenja. Hvaležen sem vsem trenerjem, osebju ekip in soigralcem, ki so me podpirali na moji poti. Hvala vsem navijačev, ki so naredili vsako tekmo posebno. Košarka mi je dala več, kot bi si lahko kadarkoli mislil, in me oblikovala tako kot košarkarja kot tudi kot osebo. Čeprav se je to poglavje zame zaprlo, z vnemo pričakujem, kaj me čaka v prihodnosti. Se že veselim novih priložnosti, da zrastem osebnostno in vrnem nazaj košarki, kar mi je dala."