Zle slutnje so se uresničile: Lillard ima strgano Ahilovo tetivo

Damian Lillard je poškodbo staknil na nedeljski četrti tekmi končnice ob porazu svojega moštva s 103:129 proti ekipi Indiana Pacers, ko je skušal svoji ekipi priboriti skok v napadu, a pri tem nesrečno pristal na parketu. Štiriintridesetletni branilec je nato s pomočjo zdravniškega osebja zapustil igrišče, ne da bi obremenjeval svojo levo nogo.

Omenjeni košarkar je bil sicer že pred tem mesec dni odsoten s košarkarskih igrišč, saj so mu na desni nogi odkrili vensko trombozo, zaradi česar je izpustil zadnjih 14 tekem rednega dela in prvo tekmo končnice. Po novi poškodbi je na družbenem omrežju Instagram zapisal: "Cenim vse molitve in želje. To res boli. Njegova pot ni moja pot."