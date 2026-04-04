Košarka

Zle slutnje so se uresničile: Dončić bo izpustil preostanek rednega dela sezone

Los Angeles, 04. 04. 2026 07.19

Avtor:
M.J. STA
Luka Dončić je obležal po poškodbi stegenske mišice.

Luka Dončić bo zaradi poškodbe, nategnjene leve zadnje lože, izpustil preostanek rednega dela sezone košarkarske lige NBA. Končnica NBA se bo začela 18. aprila in jezerniki so napeto čakali, kaj bo pokazal zdravniški pregled.

Ameriška medijska mreža ESPN pa je poročala, da je Luka Dončić, ki je prvi strelec najmočnejše košarkarske lige na svetu s povprečju 33,5 točke, 8,3 podaje in sedem skokov na tekmo, "negotov" tudi glede nastopov v končnici.

Luka Dončić in Austin Reaves
Luka Dončić in Austin Reaves
FOTO: AP

V petek ponoči po slovenskem času so aktualni prvaki Oklahoma City Thunder nadigrali Los Angeles Lakers s 139:96. Dončić je dosegel le 12 točk, preden se je sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče. Slovenski reprezentant, ki je na prejšnjih treh tekmah dosegel 40 ali več točk, je nato opravil slikanje z magnetno resonanco. Dončiću so "diagnosticirali nategnjeno levo zadnjo ložo druge stopnje in bo odsoten do konca rednega dela sezone," so v izjavi zapisali Lakers, ki imajo v rednem delu sezone še pet tekem in že nekaj časa zagotovljene izločilne dvoboje.

Nategnjena zadnja stegenska mišica druge stopnje včasih zahteva več tednov okrevanja, je poročala liga NBA, vendar ima Dončić že predhodne izkušnje s težavami z zadnjo stegensko mišico. Tik pred premorom za tekmo vseh zvezd je zaradi druge nategnjene leve zadnje stegenske mišice izpustil štiri tekme, a se je po premoru vrnil v postavo Lakers.

Dončićeva poškodba je hud udarec za Lakers, ki so na tretjem mestu v zahodni konferenci in imajo le eno zmago prednosti ter poraz manj kot četrtouvrščeni Denver Nuggets. Dončić v svoji prvi polni sezoni z Lakers, ki so lani v izjemno odmevnem prestopu pridobili slovenskega superzvezdnika iz ekipe Dallas Mavericks, dosega izjemne številke. Za Los Angeles v povprečju prispeva 33,5 točke, 8,3 podaje in 7,7 skoka na tekmo, po 13 zaporednih nastopih s 30 ali več točkami, vključno s sedmimi tekmami s 40 točkami.

S 51-točkovnim izkupičkom proti Chicagu in 60-točkovnim mojstrskim nastopom v Miamiju, je bil imenovan za igralca meseca marca v zahodni konferenci. Dončić je marca dosegel kar 600 točk in postal šele deseti igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel to mejo v enem mesecu. Čeprav sta LeBron James in Austin Reaves prav tako dobro igrala v končnici, so jezerniki popolnoma odvisni od Dončića, ki je marca dosegel ali podal pri 58 odstotkih vseh uspešno zaključenih napadih svoje ekipe.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Dončić bo skoraj zagotovo osvojil svoj drugi naslov prvega strelca lige NBA, vendar je v tej sezoni odigral le 64 tekem, kar pomeni, da bo končal eno tekmo pred pragom 65 tekem, da bi bil upravičen do nagrad NBA. Njegov agent Bill Duffy je izdal izjavo, da se bodo na pravilo pritožili "zaradi izjemnih okoliščin". Ker je tik pred pragom 65 tekem, bi lahko Dončić teoretično izpodbijal pravilo s sklicevanjem na izredne okoliščine rojstva svoje hčerke v Sloveniji, kar pa ni povsem jasno v pravilnih kolektivne pogodbe.

Poleg dveh odsotnosti zaradi poškodb zadnje stegenske mišice in nekaj dodatnih odsotnosti zaradi manjših zdravstvenih težav na začetku sezone je Dončić decembra lani izpustil dve tekmi, ko je letel v Slovenijo na rojstvo svojega drugega otroka. Prejšnji teden je izpustil tudi eno tekmo zaradi suspenza, ker je zbral 16 tehničnih napak. Zadnjo tekmo rednega dela sezone bodo Lakers odigrali naslednjo nedeljo, 12. aprila, doma proti Utahu. Njihova serija prvega kroga končnice naj bi se potem začela konec naslednjega tedna.

Razlagalnik

Nategnjena zadnja stegenska mišica druge stopnje je poškodba, pri kateri pride do delne natrganosti mišičnih vlaken v zadnjem delu stegna. To je resnejša poškodba kot nateg prve stopnje, ki vključuje le raztegnjena mišična vlakna, vendar manj resna kot natrganje tretje stopnje, ki pomeni popolno prekinitev mišice. Okrevanje običajno traja več tednov, odvisno od resnosti natrganja in individualnega procesa celjenja. Lahko povzroči bolečino, oteklino, modrice in omejeno gibljivost.

Bill Duffy je vpliven košarkarski agent, ki zastopa številne znane igralce lige NBA, vključno z Luko Dončićem. S svojo agencijo BDA Sports Management je postal eden vodilnih agentov v svetu košarke. Njegova vloga vključuje pogajanja o pogodbah, sklepanje marketinških dogovorov in svetovanje svojim klientom glede njihove kariere ter osebnih zadev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka dončić nba lakers poškodba
KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
05. 04. 2026 11.27
Ojoj! Kaj pa boste zdaj poročali ko ga ne bi na tekmi.
Odgovori
0 0
medwd
04. 04. 2026 18.47
Kolk zafrustriran komentira tuki gor. Bog pomagaj, kam slo padli slovenčki.
Odgovori
-1
0 1
Banion
04. 04. 2026 13.37
bo sedaj malo manj smetenja s tem dončičem
Odgovori
+2
3 1
paru
04. 04. 2026 13.13
In kaj imamo Slovenci od tako *odmevne* novice???NIČ, razen novinarji boste sedaj lahko pisali ali je vstal z desno ali levo nogo, kaj je pojedel za zajtrk in kosilo, kdaj je jedel čevape in kdaj pil pivo...pa dajte že nehat s tem Dončićem!
Odgovori
+2
5 3
Banion
04. 04. 2026 13.38
prepričan sem dajih nekdo palčuje da pišejo.
Odgovori
+2
2 0
titomeni
04. 04. 2026 13.59
Ni vama jasno da kliki prinasajo te novice. Ce zelite jih nehajte klikat in hkrati pisat komentarje.. samo na tak nacin bo upad zanimanja in hkrati manj clankov ki sicer mene ne motijo.. pac kliknem kar me zanima, ker me ne pa enostavno preskočim
Odgovori
+0
1 1
Gustibus
04. 04. 2026 13.07
Ti natega, ti.
Odgovori
0 0
inside1
04. 04. 2026 12.28
Iskreno rečeno se je sam preforsiral, morali bi ga bolj šparati, zato pa imajo klop. Lovljenje rekordov po koših mu ni treba, pa tudi zadnje čase njegova tehnika meta na koš na eno nogo, verjetno mišice še bolj obremenjuje z pristajanjem na eni nogi....
Odgovori
-3
1 4
kovanec
04. 04. 2026 12.15
Večini Slovencev se življenje zaradi tega ne bo prav nič spremenilo.
Odgovori
+4
4 0
Bassettt
04. 04. 2026 12.22
Potem pa si sam uredi svoje življenje, za vse ostalo (od promocije do širjenja glasu in povečanja turizma) pa ima prispevek tudi naš Luka.
Odgovori
-1
1 2
titomeni
04. 04. 2026 12.09
Ne bo naredi za playoff. Glede na to da ima drugo stopnjo poskodbe se ocenjuje pocitek vsaj 1 nesec
Odgovori
+4
4 0
Ne hodimnavolitve
04. 04. 2026 11.36
Bogi, a v vsakem slabem, se najde tudi nekaj dobrega. Bo imel več časa za otroke.
Odgovori
+2
4 2
Bassettt
04. 04. 2026 12.11
To ni urejeno in kar letel pred zaprta vrata tudi ne bo, zato sta na sodišču.
Odgovori
0 0
Joško s Krasa
04. 04. 2026 11.23
Hitro se bo videlo kako in kaj. MVP ne bi bil v nobenem primeru,sedaj je iz tega glasovanja odpadel. Če bo zaigral v prvem krogu končnice,je pa jasno v katerem grmu tiči zajec.
Odgovori
+2
4 2
Bassettt
04. 04. 2026 12.12
Ne drži, saj še vedno lahko uveljavlja izjemo in ostaja kandidat MVP.
Odgovori
-2
0 2
Anion6anion
04. 04. 2026 11.17
Njegovo najboljše obdobje je že zdavnaj mimo. Bil je res najbolj obetaven mladič v NBA, a od takrat ni pokazal igre na višjem nivoju. Vse kar je meče na koš iz vseh mogočih položajev in če se zadane , ga mediji dvignejo med zvezde. Ampak samo v SLO. V ZDA se veliko bolj posvečajo se drugim igralcem .
Odgovori
+0
5 5
titomeni
04. 04. 2026 12.11
Ni res.. ameriski mediji ga letos hvalijo veliko bolj kot prejsnja leta
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
04. 04. 2026 11.14
Hvala bogu, se bomo rešili vsak dan novic o njem.
Odgovori
+4
6 2
BtpS
04. 04. 2026 10.40
Zdaj bo llahko sel domov in se poglihal z Anamarijo in bodo srecno ziveli do konca svojih dni 😬
Odgovori
+3
6 3
murate
04. 04. 2026 10.01
Ta poškodba ni nič posebnega in jo je doživelo že veliko športnikov ,to je kot izguba zoba pri hokeju,nekaj samoumevnega.Seveda pri športniku ki ni 100% v delu ki ga počne in potem ,,šepa ,,eno,drugo,tretje in pride do izčrpanosti in posledično do poškodb.Ta zadeva nikoli ,ampak res nikoli ne bo OK.Žal pa mi je Luka simpatičen, talent,več kot očitno gara za tisto kar dosega,pa vseeno telo tudi pri mladih vrhunskih športnikih rabi regeneracijo,red,disciplino in del tega je tudi urejeno življenje.Tu sem prepričan da Luka žal izgublja Mvp ,prstan in še kaj.
Odgovori
+7
8 1
Bassettt
04. 04. 2026 10.26
Ne blebeči.
Odgovori
-5
0 5
kryptix
04. 04. 2026 10.51
Kaj je povedal narobe? Ljudje brez poškodb ne razumete resnosti teh poškodb na nogah. teža ki jo nosi ta noga in to ni 100kg ampak ob teku je to 300kg+ za nekatere dele mišice
Odgovori
+2
3 1
Bassettt
04. 04. 2026 12.20
Poguglaj legende in še trenutno aktivne igralce dosti težje od njega kot prvo. Kot drugo ima tim in milijone ima urejanje in planiranje telesa, poleg končnega priznanja z nagrado, ker ima odprto uveljavljanje izjeme.
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
04. 04. 2026 09.58
To ni nesreča, to ni smola, to je resnično blagoslov za Lakerse. Zdej bodo po zaslugi Austina igrali košarko vse do konferenčnega finala.
Odgovori
+3
8 5
Bassettt
04. 04. 2026 10.32
Veš, kaj pomeni tim?
Odgovori
-1
3 4
Amor Fati
04. 04. 2026 11.01
Veš kaj pomeni ekipna igra? 🤣
Odgovori
+1
4 3
Amor Fati
04. 04. 2026 09.50
Drims du com tru 🤣 Austin vse do finala 😍
Odgovori
+2
5 3
Sl0venc
04. 04. 2026 09.47
Morda so mu v NBA povedali, da ne bo postal MVP, zato se dela kot poškodovan, da ne bo bil kandidat za MVP. Če bi igral 65 tekem, bi bil v skupini kandidatov za dobiti MVP. Potem en od teh postane MVP, vsi drugi v tej skupini izpadejo kot slabši. Zato je bolje ne biti v tej skupini.
Odgovori
+2
7 5
poper00
04. 04. 2026 10.06
?????? genij
Odgovori
-3
2 5
Bassettt
04. 04. 2026 10.28
Bo dobil, agent obvlada posel in pogodbe! Mu pa res hodi navzkriž zdaj tista neodigrana tekma zaradi 16. tehnične.
Odgovori
-1
3 4
96bimBo
04. 04. 2026 09.37
Zdaj se bo posvetil pivu in čevapčičem.
Odgovori
+2
7 5
Mukec
04. 04. 2026 09.28
To pomeni vsaj 2 meseca miru pred njim? Juhu
Odgovori
+3
8 5
royayers
04. 04. 2026 09.19
nov dan, nova žlehtnoba zavistnih slovencev. za vas bo karma poskrbela, bres skrbi.
Odgovori
-7
9 16
