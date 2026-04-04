Zle slutnje so se uresničile: Dončić bo izpustil preostanek rednega dela sezone

Ameriška medijska mreža ESPN pa je poročala, da je Luka Dončić, ki je prvi strelec najmočnejše košarkarske lige na svetu s povprečju 33,5 točke, 8,3 podaje in sedem skokov na tekmo, "negotov" tudi glede nastopov v končnici.

Luka Dončić in Austin Reaves FOTO: AP

V petek ponoči po slovenskem času so aktualni prvaki Oklahoma City Thunder nadigrali Los Angeles Lakers s 139:96. Dončić je dosegel le 12 točk, preden se je sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče. Slovenski reprezentant, ki je na prejšnjih treh tekmah dosegel 40 ali več točk, je nato opravil slikanje z magnetno resonanco. Dončiću so "diagnosticirali nategnjeno levo zadnjo ložo druge stopnje in bo odsoten do konca rednega dela sezone," so v izjavi zapisali Lakers, ki imajo v rednem delu sezone še pet tekem in že nekaj časa zagotovljene izločilne dvoboje.

Nategnjena zadnja stegenska mišica druge stopnje včasih zahteva več tednov okrevanja, je poročala liga NBA, vendar ima Dončić že predhodne izkušnje s težavami z zadnjo stegensko mišico. Tik pred premorom za tekmo vseh zvezd je zaradi druge nategnjene leve zadnje stegenske mišice izpustil štiri tekme, a se je po premoru vrnil v postavo Lakers.

Dončićeva poškodba je hud udarec za Lakers, ki so na tretjem mestu v zahodni konferenci in imajo le eno zmago prednosti ter poraz manj kot četrtouvrščeni Denver Nuggets. Dončić v svoji prvi polni sezoni z Lakers, ki so lani v izjemno odmevnem prestopu pridobili slovenskega superzvezdnika iz ekipe Dallas Mavericks, dosega izjemne številke. Za Los Angeles v povprečju prispeva 33,5 točke, 8,3 podaje in 7,7 skoka na tekmo, po 13 zaporednih nastopih s 30 ali več točkami, vključno s sedmimi tekmami s 40 točkami.

S 51-točkovnim izkupičkom proti Chicagu in 60-točkovnim mojstrskim nastopom v Miamiju, je bil imenovan za igralca meseca marca v zahodni konferenci. Dončić je marca dosegel kar 600 točk in postal šele deseti igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel to mejo v enem mesecu. Čeprav sta LeBron James in Austin Reaves prav tako dobro igrala v končnici, so jezerniki popolnoma odvisni od Dončića, ki je marca dosegel ali podal pri 58 odstotkih vseh uspešno zaključenih napadih svoje ekipe.

Luka Dončić FOTO: Profimedia

Dončić bo skoraj zagotovo osvojil svoj drugi naslov prvega strelca lige NBA, vendar je v tej sezoni odigral le 64 tekem, kar pomeni, da bo končal eno tekmo pred pragom 65 tekem, da bi bil upravičen do nagrad NBA. Njegov agent Bill Duffy je izdal izjavo, da se bodo na pravilo pritožili "zaradi izjemnih okoliščin". Ker je tik pred pragom 65 tekem, bi lahko Dončić teoretično izpodbijal pravilo s sklicevanjem na izredne okoliščine rojstva svoje hčerke v Sloveniji, kar pa ni povsem jasno v pravilnih kolektivne pogodbe.

Poleg dveh odsotnosti zaradi poškodb zadnje stegenske mišice in nekaj dodatnih odsotnosti zaradi manjših zdravstvenih težav na začetku sezone je Dončić decembra lani izpustil dve tekmi, ko je letel v Slovenijo na rojstvo svojega drugega otroka. Prejšnji teden je izpustil tudi eno tekmo zaradi suspenza, ker je zbral 16 tehničnih napak. Zadnjo tekmo rednega dela sezone bodo Lakers odigrali naslednjo nedeljo, 12. aprila, doma proti Utahu. Njihova serija prvega kroga končnice naj bi se potem začela konec naslednjega tedna.