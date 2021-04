Zmaga Denverja, Čančar obsedel na rezervni klopi

Denver (30-18) je v obračunu večera v gosteh ugnal tretjeuvrščeno moštvo zahodne konference. S tem so se na lestvici zahoda približali Clippersom (32-18), ki so tokrat zatajili v prvi četrtini. Nuggetsi so jo dobili z 11 točkami razlike in prednost nadzorovali do zadnje četrtine, ko so se tekmeci tri minute pred koncem približali na vsega tri točke. Nato je Jamal Murray dosegel pet od zadnjih desetih točk Denverja za 30. zmago v sezoni. Murray je bil s 23 točkami najboljši strelec Nuggetsov, 20 jih je dodalMichael Porter mlajši. Pri Clippersih jeKawhi Leonard 24 točkam dodal še 12 skokov.

Na vzhodu je po dveh zaporednih porazih slavila Philadelphia (33-15), ki je bila s 114:94 boljša od ekipe Cleveland Cavaliers (17-31). S tem so 76ersi še naprej zmago za Brooklyn Netsi (34-15), ki zasedajo vrh vzhodne konference in so danes kljub odsotnosti Jamesa Hardna in Kevina Duranta zanesljivo s 111:89 ugnali četrto najboljše moštvo vzhoda Charlotte Hornets (24-23).

Na preostalih tekmah so košarkarji Atlanta Hawks (24-24) s 134:129 ugnali San Antonio Spurs (24-22). Ob koncu dvoboja, ki se je razpletel po dveh podaljških, je blestelTrae Young. V zadnjih minutah zadnje četrtine in v obeh podaljških je dosegel 22 od 28 točk. Pri 28 točkah sta se ustavila tudi Clint Capela in Bogdan Bogdanović. Orlando Magic (17-31) je po enem podaljšku ugnal New Orleans Pelicans (21-26) s 115:110. Ob porazu Washington Wizardsov (17-30) proti Detroit Pistonsom (14-34) z 91:120 je še četrti trojni dvojček zapovrstjo dosegel Russell Westbrook. Tokrat se je ustavil pri 16 točkah, 11 skokih in 12 podajah. Pri Detroitu je 31 točk dosegel Josh Jackson.

Izidi:

Detroit Pistons - Washington Wizards 120:91

Cleveland Cavaliers -Philadelphia 76ers 94:114

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 111:89

Miami Heat- Golden State Warriors 116:109

(Goranu Dragiću je trener Miamija namenil počitek)

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 110:115 (podaljšek)

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 129:134 (dva podaljška)

LA Clippers - Denver Nuggets 94:101

(Vlatko Čančar za Denver ni dobil priložnosti za igro)