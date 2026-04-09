Košarka

'Zmaga je sladka, a igra mora biti boljša'

Ljubljana, 09. 04. 2026 09.01 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
ŽKK Cinkarna Celje

Najboljši ekipi sezone sta se pomerili na prvi finalni tekmi, pri čemer je zmaga kljub močnemu zaključku Ljubljančank pripadla Celjankam.

Celjanke so v tekmo vstopile z veliko energije ter si v prvih treh minutah priigrale devet točk prednosti (9:0). Ilirijanke so se nato hitro pobrale, zaigrale na višjem nivoju ter se do konca četrtine nekoliko približale nasprotnicam (11:17). Po odmoru so nekaj časa še uspešno enačile tempo domačink, potem pa so popustile, kar so Celjanke izkoristile in polčas zaključile s 40:22.

Damir Grgić
V drugem polčasu so se Ilirijanke na igrišče vrnile bolj suvereno in v tretji četrtini lovile nasprotnice (15:16). V zadnji četrtini so nato celo uspešno zmanjšale zaostanek (21:15), vendar to ni bilo dovolj za preobrat. Do zaslužene zmage z rezultatom 71:58 so tako prišle domače košarkarice Cinkarne Celja. "Začeli smo v krču, kar je za finale razumljivo. Skozi tekmo smo nato rasli in bili dobri v preostanku prvega polčasa. V nadaljevanju, sploh v zadnji četrtini, je sledil padec in tekmice so omilile poraz. Naša zmaga je zaslužena, saj smo vodili celo srečanje. Pričakujem pa, da bomo že na drugi finalni tekmi odigrali precej bolje. Vemo, česa smo sposobni," je po uvodni zmagi v finalni seriji dejal strateg Celjank Damir Grgić.

Preberi še Na seznamu za ženski eurobasket 17 slovenskih košarkaric

Celjanke so bile bolj natančne pri metu za dve točki (42%-38%), nabrale so več skokov v napadu (21-13) in ukradle več žog (17-2). Ilirijanke so bile bolj uspešne pri metu za tri točke (23%-31%) in skoku v obrambi (31–24).

Celjanke so "stalne" udeleženke finala, Ilirijanke pa se za krono potegujejo sploh prvič.
Najboljša strelka tekme je z doseženimi 19 točkami postala Hana Sambolić (Ilirija). Med Ljubljančankami je z dvojnim dvojčkom (15 točk in 11 skokov) prav tako izstopala Jana Guska. Za Cinkarno Celje je največ točk dosegla Zoja Štirn, in sicer 17. S 15 točkami ji je sledila Maja Uranker. "Najprej čestitke obema ekipama za uvrstitev v finalče. Mojim soigralkam in strokovnewmu štabu pa tudi za prvo zmago v finalu. Prepričane smo,d a lahko ugramo bolje, toda prvi zmagi ne bomo geldali v zobe. Vesele smo, da smo povedle v finalu," pa je dejala prva strelka obračuna Zoja Štirn.

Celjanke skozi sezono vsakič do zmage

Ekipi sta se v tekoči sezoni 1. SKL srečali že štirikrat, vse tekme pa so pripadle Celjankam, ki v finale prihajajo neporažene. Ljubljančanke so se jim najbolj približale na tekmi 18. kola, ki se je zaključila s tesnim izidom 73:67.

Preberi še Mlade Slovenke obstale med košarkarsko elito

Celjanke se že dolgo pojavljajo v finalni seriji turnirja, kjer so se za naslov prvakinj od leta 2012 borile s Triglavankami, tokrat pa se jim bodo na parketu pridružile Ilirijanke, ki so z uvrstitvijo v finale poskrbele za zgodovinski uspeh kluba.

Razlagalnik

Hana Sambolić je bila ena ključnih igralk Ilirije, ki je na tej tekmi dosegla največ točk za svojo ekipo. V članku je omenjena kot najboljša strelka tekme s 19 točkami, kar kaže na njeno pomembno vlogo v napadu in sposobnost, da vodi ekipo v ključnih trenutkih.

1. SKL je kratica za prvo slovensko košarkarsko ligo, ki predstavlja najvišji rang tekmovanja v Sloveniji za ženske košarkarske klube. V tej ligi se pomerijo najboljše ekipe iz vse države, ki se borijo za naslov državnih prvakinj.

Uvrstitev ekipe Ilirije v finale je zgodovinski uspeh za klub. To pomeni, da so presegli svoje prejšnje dosežke in se uvrstili med dve najboljši ekipi v državi v tej sezoni, kar je velik korak naprej v razvoju kluba in priznanje za njihovo delo skozi celotno sezono.

bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
