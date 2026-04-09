'Zmaga je sladka, a igra mora biti boljša'

Celjanke so v tekmo vstopile z veliko energije ter si v prvih treh minutah priigrale devet točk prednosti (9:0). Ilirijanke so se nato hitro pobrale, zaigrale na višjem nivoju ter se do konca četrtine nekoliko približale nasprotnicam (11:17). Po odmoru so nekaj časa še uspešno enačile tempo domačink, potem pa so popustile, kar so Celjanke izkoristile in polčas zaključile s 40:22.

Damir Grgić FOTO: Fiba

V drugem polčasu so se Ilirijanke na igrišče vrnile bolj suvereno in v tretji četrtini lovile nasprotnice (15:16). V zadnji četrtini so nato celo uspešno zmanjšale zaostanek (21:15), vendar to ni bilo dovolj za preobrat. Do zaslužene zmage z rezultatom 71:58 so tako prišle domače košarkarice Cinkarne Celja. "Začeli smo v krču, kar je za finale razumljivo. Skozi tekmo smo nato rasli in bili dobri v preostanku prvega polčasa. V nadaljevanju, sploh v zadnji četrtini, je sledil padec in tekmice so omilile poraz. Naša zmaga je zaslužena, saj smo vodili celo srečanje. Pričakujem pa, da bomo že na drugi finalni tekmi odigrali precej bolje. Vemo, česa smo sposobni," je po uvodni zmagi v finalni seriji dejal strateg Celjank Damir Grgić.

Celjanke so bile bolj natančne pri metu za dve točki (42%-38%), nabrale so več skokov v napadu (21-13) in ukradle več žog (17-2). Ilirijanke so bile bolj uspešne pri metu za tri točke (23%-31%) in skoku v obrambi (31–24).

Celjanke so "stalne" udeleženke finala, Ilirijanke pa se za krono potegujejo sploh prvič. FOTO: KZS

Najboljša strelka tekme je z doseženimi 19 točkami postala Hana Sambolić (Ilirija). Med Ljubljančankami je z dvojnim dvojčkom (15 točk in 11 skokov) prav tako izstopala Jana Guska. Za Cinkarno Celje je največ točk dosegla Zoja Štirn, in sicer 17. S 15 točkami ji je sledila Maja Uranker. "Najprej čestitke obema ekipama za uvrstitev v finalče. Mojim soigralkam in strokovnewmu štabu pa tudi za prvo zmago v finalu. Prepričane smo,d a lahko ugramo bolje, toda prvi zmagi ne bomo geldali v zobe. Vesele smo, da smo povedle v finalu," pa je dejala prva strelka obračuna Zoja Štirn.

Celjanke skozi sezono vsakič do zmage

Ekipi sta se v tekoči sezoni 1. SKL srečali že štirikrat, vse tekme pa so pripadle Celjankam, ki v finale prihajajo neporažene. Ljubljančanke so se jim najbolj približale na tekmi 18. kola, ki se je zaključila s tesnim izidom 73:67.

Celjanke se že dolgo pojavljajo v finalni seriji turnirja, kjer so se za naslov prvakinj od leta 2012 borile s Triglavankami, tokrat pa se jim bodo na parketu pridružile Ilirijanke, ki so z uvrstitvijo v finale poskrbele za zgodovinski uspeh kluba.

