Zmaga raket iz Houstona ob povratku Johna Walla

John Wallje v novo sredino prišel iz Washingtona v zameno za Russella Westbrookain je na parket najmočnejše košarkarske lige na svetu stopil prvič po 735 dnevih in po poškodbi leve roke. Za Houston sta pred 3200 gledalci na tribunah domače dvorane v Teksasu ponovno zaigrala tudi DeMarcus Cousins(8 točk) in Eric Gordon(17). Dvoboj je odločil zvezdnik James Hardenz dvema prostima metoma, 33 točkam pa je dodal še osem podaj in šest skokov.

Gostje bi lahko zmagali, a so v zadnjih sekundah nato zgrešili dva meta za tri točke, priložnost za četrto slavje v sezoni bodo imeli ponovno na naslednji tekmi z istim tekmecem v Houstonu v noči na nedeljo po slovenskem času. Večer prej bosta igrala "slovenski" ekipi Dallas Mavericks in Miami Heat Luke Dončićain Gorana Dragića.