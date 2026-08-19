Zmaga slovenskih košarkarjev ob vrnitvi v Tivoli

Slovenija v tem kvalifikacijskem ciklu nastopa precej oslabljena, saj poleg Luke Dončića manjka še nekaj pomembnih igralcev, a tudi Latvija je v Ljubljano prišla brez svojih glavnih zvezdnikov Kristapsa Porzingisa in Davisa Bertansa.

Tekma je bila zanimiva in borbena, Slovenija pa se je morala krepko potruditi, da je prekinila niz treh porazov v zadnjih dveh mesecih. V zadnji četrtini je pokazala zmagovalni karakter ter s požrtvovalnostjo in strelsko razpoloženim Klemnom Prepeličem nadoknadila 13 točk zaostanka iz 33. minute (71:58). Slednji je tekmo končal z 31 točkami (trojke 6:10), od tega jih je 15 dosegel v zadnji četrtini. Martin Krampelj in Aleksej Nikolić sta jih dodala po 12, Alen Omić pa 10.