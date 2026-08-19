Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Zmaga slovenskih košarkarjev ob vrnitvi v Tivoli

Ljubljana, 19. 08. 2026 22.58 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Latvija

Košarkarji Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za SP prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89:86.

Slovenija v tem kvalifikacijskem ciklu nastopa precej oslabljena, saj poleg Luke Dončića manjka še nekaj pomembnih igralcev, a tudi Latvija je v Ljubljano prišla brez svojih glavnih zvezdnikov Kristapsa Porzingisa in Davisa Bertansa.

Tekma je bila zanimiva in borbena, Slovenija pa se je morala krepko potruditi, da je prekinila niz treh porazov v zadnjih dveh mesecih. V zadnji četrtini je pokazala zmagovalni karakter ter s požrtvovalnostjo in strelsko razpoloženim Klemnom Prepeličem nadoknadila 13 točk zaostanka iz 33. minute (71:58). Slednji je tekmo končal z 31 točkami (trojke 6:10), od tega jih je 15 dosegel v zadnji četrtini. Martin Krampelj in Aleksej Nikolić sta jih dodala po 12, Alen Omić pa 10.

košarka slovenija latvija

Košarkarski zvezdnik LeBron James razkriva svojo strast do golfa

24ur.com Slovenke na tekmi preobratov do zmage proti Poljakinjam
24ur.com To pa je podvig: Slovenija v finalu košarkarskega EP
24ur.com Mladi Slovenci z zmago proti BiH (začasno) na vrh tabele
24ur.com Slovenci so se pred očmi Dončića 'maščevali' Litovcem
24ur.com Celjske košarkarice sedmič zapored zmagovalke pokala
24ur.com Razigrani Slovenci nadigrali Madžare za drugo zaporedno zmago na EP
24ur.com Slovenske košarkarice po zmagi nad Madžarsko korak bližje EP
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907