Uspeh v Zadru zmaje ohranja med kandidati za vrh: Zmagi se ne gleda v zobe

Vselej zahtevno gostovanje v Zadru je upravičilo svoj sloves. Košarkarji Cedevite Olimpije so si zmago z rezultatom 80:78 izborili v zadnji minuti obračuna, po tem ko so bili v prednosti od sedme pa do 36. minute srečanja v Dvorani Krešimir Čosić. Zmaji so svoj izkupiček v Ligi ABA z zmagoslavjem na zaostali tekmi devetega kola izboljšali na osem zmag in tri poraze. ČetaJurice Golemcase je v dvoboj z Zadrom podala ob odsotnosti Luke Rupnika, ki ni imel pravice nastopa, ker v času prvotnega termina srečanja še ni bil registriran član ljubljanskega kluba, terIvana Marinkovića, ki je v Ljubljani ostal zaradi bolezni. "Pomembna tekma, pomembna zmaga. Po seriji potovanj in tekmah v gosteh smo imeli na obračunu z Zadrom težave še z odsotnostjo Luke Rupnika. Ponovno so se v problemih z osebnimi napakami znašli naši branilci, ampak kapa dol celotnemu moštvu. Na koncu nam je uspelo verjeti vase. Po izgubljenem visokem vodstvu nismo obupali, temveč smo zaupali vase in na koncu zasluženo zmagali. Zadru želim vse najboljše v nadaljevanju sezone," je po zmagi v Zadru dejal trener Jurica Golemac. "Zmagi se ne gleda v zobe. Vse pohvale Zadru, ki je odigral odlično tekmo. Mi smo morali ostati zbrani. Gre za igro serij. Ostali smo zvesti sami sebi, odigrali dobro obrambo in dosegali točke, ko smo jih potrebovali. V Ligi ABA šteje vsaka zmaga, ne glede na razliko. Ni treba zmagati za 20 točk, lahko zmagaš tudi za točko. Dokler bomo na koncu tekme dosegli več točk od tekmecev, bomo zadovoljni. Srečanje traja 40 minut. Ne glede na vzpone in padce, koliko časa preživiš v igri ali kako dobro zadevaš svoje mete. Treba je nadaljevati z igro in to smo tudi naredili," pa je dodalKendrick Perry.