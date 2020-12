Zmaga za Prepeliča, Šiško praznih rok

Valencia je premagala atenski Olympiacos s 96:85, slovenski reprezentant Klemen Prepelič je za zmago španske ekipe v Grčiji v 23 minutah prispeval 11 točk, štiri podaje in dva skoka.

Praznih rok je v Sankt Peterburgu ostal Bayern iz Münchna. Ruska ekipa je slavila s 79:75, Slovenec v bavarskem dresu Žan Mark Šiško pa je v dobrih 19 minutah dosegel sedem točk, šest podaj in dva skoka.

Že v torek je na veliko sceno stopil tudi Zoran Dragić. Njegova Baskonia Vitoria je v Kaunasu morala priznati premoč Žalgirisu, ki je zmagal z 92:73. Mlajši brat zvezdnika Miamija v ligi NBA Gorana Dragića je v Litvi v slabih 21 minutah dosegel deset točk, dva skoka in podajo. Ta dan je madridski Real s slovenskim Američanom Anthonyjem Randolphom gostoval pri Panathinaikosu in šele po dveh podaljških zmagal s 97:93. Randolph je v slabih 29 minutah dosegel 18 točk in pet skokov.

Na vrhu razpredelnice sta z enajstimi zmagami in tremi porazi Barcelona in CSKA Moskva. Španska ekipa je danes ukanila Himki s 87:74, ruska pa je v torek dobesedno povozila Anadolu Efes in visoko zmagala s 100:65.