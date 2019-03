'Zmagali so slovenski navijači in slovenska košarka!'

Slovenski navijači, ki so si v Miamiju ogledali dvoboj Goran Dragić–Luka Dončić, so poskrbeli, da se bo tekma zapisala v zgodovino. Po nekaterih ocenah se je namreč ogleda tekme udeležilo več kot 2500 Slovencev, kar je največ doslej. Da sta si nasproti stala dva najbolj prepoznavna slovenska športnika in prvič nasprotnika, je seveda povzročilo tudi pravo evforijo na Twitterju, kjer so bili ravno navijači deležni pohval za spodbujanje svojih dveh junakov.

"Slovenska množica v Miamiju se veča in je vedno bolj glasna,"lahko preberemona Twitterju. Kot lahko vidimo na posnetkih, so še pred tekmo plapolale slovenske zastave in odmevale slovenske pesmi.