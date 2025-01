Zmage Barcelone, Partizana, Reala, Panathinaikosa in Fenerbahčeja

Na vrhu sta že po četrtkovih tekmah Monaco in Olympicos, ki imata razmerje zmag in porazov 13-6. Tretji je z 12-7 Panathiniakos, priložnost za takšen dosežek je imel danes tudi münchenski Bayern, ki pa je v zadnji večerni tekmi z Realom izgubil s 76:88. Tako so Bavarci zdaj sedmi z 11-8, Real je z razmerjem 10-9 tik za njimi.