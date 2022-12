Zmagi New Orleansa in Utaha

Košarkarji New Orleans Pelicans so v košarkarski ligi NBA premagali San Antonio Spurs s 126:117, v drugi preostali tekmi večera najmočnejše lige na svetu pa so igralci Utah Jazz prav tako pred svojimi gledalci ugnali Washington Wizards s 120:112. V noči na soboto bodo ob obilici tekem igrale vse tri ekipe slovenskih igralcev. V New Yorku se bodo proti Knicks pomerili Chicago Bulls Gorana Dragića, Dallas Mavericks Luke Dončića bodo nastopili v gosteh proti v Houston Rockets, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa bodo gostili Portland Trail Blazers.

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 126:117



Utah Jazz - Washington Wizards 120:112