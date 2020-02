Zmagoviti debi Golemca na klopi Cedevite Olimpije

Ljubljančani so zasluženo zmagali, vendar so morali za dve točki odigrati še dodatnih pet minut. Tako kot se je v zaključku tekme izkazal Mikael Hopkins, je v podaljšku junak postal kapetan Jaka Blažič. V tem času je dosegel kar dvanajst od svojih 27 točk (met iz igre 9:16) in Cedeviti Olimpiji prinesel eno najpomembnejših zmag v sezoni. S statističnim indeksom 32 je Blažič tudi med glavnimi kandidati za naziv MVP igralec kroga.

Poleg Jurice Golemca sta se pri Cedeviti Olimpiji predstavila še dva nova igralca, oba organizatorja igre, Dominic Jordan Artis in Domen Bratož, ki pa zaradi pomembnosti tekme in izenačenosti nista dobila veliko priložnosti.

Ljubljančani bi morali tekmo sebi v prid odločiti pred končnico. Dolgo časa so imeli dvomestno prednost, v zadnji četrtini pa so jo po stari navadi zapravili. Domačini so do prvega izenačenja po prvi četrtini prišli šele 13 sekund pred iztekom rednega dela, ko je Okben Ulubay zadel svojo šesto trojko. V zadnjem napadu je priložnost za zmago zapravil Codi Miller-McIntyre (18 točk, 11 podaj), ki je ob očitnem prekršku zgrešil met za tri točke.

FMP -Cedevita Olimpija 100:105 (26:29, 42:51, 64:71, 90:90)