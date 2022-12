Zmagovito slovo Čančarja in Dragića od leta 2022

Košarkarji iz Michigana so šli v zadnjo četrtino s prednostjo osmih točk, pet minut pred koncem pa sta bili ekipi poravnani. Gostje so s 117:115 nazadnje vodili manj kot dve minuti pred koncem. Takrat je Jamal Murray zadel met za tri točke, v naslednjem napadu pa še prosta meta in dodal še koš iz igre ter minuto pred koncem povišal na 122:117 za Denver. Bam Adebayo je s prostima metoma 14 sekund pred koncem vrnil upanje Miamiju, a je na nasprotni strani na enak način vrnil Caldwell-Pope in novi točki sta ostali v Koloradu.

Bolj pri metu je bil tokrat 25-letni Vlatko Čančar , ki je k zmagi Denverja prispeval 15 točk, tri podaje in tekmecem ukradel eno žogo. Z 19 točkami, 12 skoki in 12 asistencami je nov trojni dvojček dosegel Srb Nikola Jokić , Kentavious Caldwell-Pope je k zmagi dodal 20 točk. Za ekipo s Floride je 26 točk in 10 skokov dosegel Tyler Herro .

V Chicagu je bilo napeto vse do končnice. Le 4:23 minute pred koncem je Sadiq Bey s trojko izenačil na 115:115, a do zadnjega piska sirene je Detroit nato dosegel le še tri točke, Chicago pa 17 za 16. zmago v sezoni. Goran Dragić je k zmagi prispeval štiri točke, dva skoka in podajo. Najboljši na parketu je bil Zach LaVine, ki je s 43 točkami dosegel rekord sezone, DeMar DeRozan je dodal 22 točk, Nikola Vučević pa 19.

Hrvat Bojan Bogdanović je dosegel 20 točk za Detroit in le malo zgrešil rekord najboljšega strelca lige NBA vseh časov s Hrvaške Tonija Kukoća. Skupaj je doslej dosegel že 9807 točk in mu do rekorda manjkajo še štiri točke. Nedvomno bo rekorder že po naslednji tekmi. Že danes Pistons gostujejo v Minneapolisu. Jaden Ivey je za poražence dosegel 22 točk in šest podaj, Alec Burks je dodal 19 točk.

Izpostaviti velja še izjemno predstavo LeBrona Jamesa, ki v ligi nastopa že 20. sezono. Ta je z Los Angeles Lakers gostoval v Atlanti in se veselil zmage s 130:121. James je prav danes praznoval 38. rojstni dan, dosegel pa je kar 47 točk, 10 skokov in devet podaj. Trae Young je za domače, ki so v prvem delu vodili že za 15 točk, dosegel 29 točk.

Za slovenske košarkarje leto še ni končano. Na silvestrski večer bo nastopil še Luka Dončić. Z Dallasom se danes odpravlja na vroč teksaški derbi v San Antonio.