'Zmaj' Dragić znova bruhal ogenj: Miami na krilih Slovenca premagal Portland

Goran Dragićje na parketu preživel 35 minut in v tem času prispeval 28 točk, ter temu dodal še 3 skoke in pet asistenc, ter bil prvi strelec moštva Miami Heat ob zmagi nad zasedbo Portlanda. V vrstah Miamija je izstopalo kar nekaj igralcev. Rodney McGruderje s 14 točkami 10 skoki tekmo končal z dvojnim dvojčkom. Dvomestno število točk pa so dosegli še Kelly Olynyk, Josh Richardson, Justice Winslowin veteran Dwayne Wade, ki je prispeval 19 točk. Miami je tako na peti tekmi nove sezone v ligi NBA dosegel tretjo zmago. Ključen je bil predvsem prvi polčas, katerega je Miami dobil s 15 točkami razlike (57:42) in so do konca zadržali to prednost, ter slavili z 120:111. Dragić je zadel štiri poskuse za tri, ter skupno zadel 10 od 19 metov iz igre, kar pomeni, da je bil njegov met več kot 50 odstoten.

V gostujočem taboru je izstopal prvi zvezdnik Damian Lillard, ki je tekmo zaključil z 42 točkami, 7 skoki in 6 asistencami, a imel bistveno premalo pomoči s strani soigralcev. Dvomestno število točk sta namreč dosegla zgolj še CJ McCollum (19 točk) in Zach Collins (13). Za Portland je bil sicer to drugi poraz v sezoni in imajo tako kot Miami izkupiček treh zmag in dveh porazov.

Predstava Gorana Dragića na tekmi s Portlandom: