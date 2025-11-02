Svetli način
Košarka

Zmajem se je za dva meseca pridružil Američan McNair

Ljubljana, 02. 11. 2025 15.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenski košarkarski klub Cedevita Olimpija je sklenil dogovor z ameriškim košarkarjem Williamom McNairjem ml., ki bo za dva meseca okrepil ljubljansko zasedbo pod obročema, so sporočili iz kluba. McNair je pred prihodom v Slovenijo nazadnje igral v Turčiji.

William McNair ml.
William McNair ml. FOTO: Cedevita Olimpija

William McNair ml. je danes že prispel v Ljubljano, načrtovano pa je, da bo z ekipo v ponedeljek odpotoval v Romunijo, kjer zmaje v sredo čaka tekma s Clujem.

Petindvajsetletni in 210 centimetrov visoki McNair je imel prvi stik z evropsko košarko v Turčiji, kjer je v sezoni 2024/25 nosil dres Ormanspora, letošnjo sezono pa je začel v Yalovasporu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvi sezoni v Evropi je za drugoligaša Ormanspor nastopil na 31 tekmah, bil najboljši strelec in skakalec svoje ekipe, v povprečju pa dosegal 15,3 točke in 10,1 skoka na tekmo. Na 15 tekmah je vpisal dvojni dvojček. Za Yalovaspor, kamor je prišel pred to sezono, je zaigral na štirih tekmah, kjer je v povprečju zbral 16,5 točke in 10,0 skoka na tekmo.

V ameriški študentski ligi NCAA je pred tem preživel pet sezon. Med letoma 2019 in 2022 je igral za New Mexico, sezono pozneje za Mississippi, nazadnje pa v sezoni 2023/24 za Kansas.

"Ob dejstvu, da se v zadnjem obdobju soočamo s poškodbami naših visokih igralcev, smo na trgu, ki ta trenutek ni idealen, našli igralca, ki bi nam lahko v najkrajšem možnem času priskočil na pomoč. Želimo si, da nam bo s svojo energijo, borbenostjo in pristopom pomagal v igri pod obročema," je ob prihodu McNaira dejal glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović.

"Počutim se odlično. Čutim, da je to odlična priložnost, da se dokažem na večjem odru. Iskreno Cedeviti Olimpiji nisem sledil v tej sezoni. Pred dvema tednoma sem sicer spremljal evropski pokal in ekipo spremljal na eni izmed tekem. Pogledal sem tekmo in kasneje najboljše akcije. Navijači lahko od mene pričakujejo borbenost in energijo. Se vidimo kmalu," pa je ob podpisu pogodbe povedal McNair.

košarka cedevita olimpija william mcnair
