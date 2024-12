Zmaji bodo lovili peto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v 11. krogu regionalne Lige ABA v ljubljanski Hali Tivoli gostili Spartak Office Shoes. Ljubljančani, ki bodo iskali peto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, imajo lepo priložnost za nove točke in nadaljevanje pozitivnega niza. Srbi so trenutno peti na lestvici, medtem ko so košarkarji Olimpije 11. Tekmo boste v nedeljo lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.40.

Košarkarji Cedevite Olimpije so si v desetih krogih regionalnega tekmovanja priigrali štiri zmage. Ne ravno obetaven začetek sezone, toda Zmaji so trenutno v pozitivnem nizu in tega bodo skušali nadaljevati tudi v nedeljo, ko bodo v ljubljanski Hali Tivoli gostili srbsko ekipo Spartak Office Shoes."Spartak je v tej sezoni že dokazal, da lahko enakovredno igra proti vsaki ekipi, zato pričakujemo težko tekmo. Čaka nas zahteven nasprotnik, tekme se veselimo. Všeč mi je, da smo po reprezentančnem premoru praktično vsi zdravi, vrnila sta se glavni trener in Brynton Lemar, pridružil se nam je Andrija Stipanović. Igramo dobro košarko in na tem moramo graditi v prihodnje," je pred tekmo povedal Rok Radović.

ABA liga: Cedevita Olimpija – Spartak Office Shoes FOTO: VOYO icon-expand

"Spartak je zelo resen klub, ki se je v tej sezoni pridružil iz Lige ABA 2. Imajo zelo kakovostno ekipo, ki se na lestvici nahaja tik za Partizanom, Budućnostjo, Crveno zvezdo in Dubajem. Pomembno je poudariti, da je Spartak že odigral tekme proti vsem omenjenim ekipam, zato ga zdaj čaka, če lahko tako rečemo, nekoliko ugodnejši razpored tekem. Naši nasprotniki so v tej sezoni premagali Budućnost v Podgorici in se z ostalimi ekipami borili povsem enakovredno," pa je pred nedeljskim obračunom povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

"Spartak ima moštvo s 14 igralci, pri čemer imajo na vsakem igralnem položaju dva do tri kakovostne igralce. Ker igrajo eno tekmo na teden, so zelo osredotočeni in dobro pripravljeni, zaradi česar predstavljajo izjemno nevarnega nasprotnika. Pred nami je torej zelo zahtevna tekma, zato se bomo morali nanjo temeljito pripraviti in biti pozorni na vse, kar nas čaka v nedeljo v Tivoliju. Spartak je z načinom igre in sestavo ekipe dokazal, da igra zelo lepo in kakovostno košarko," še doda.