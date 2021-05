Olimpija gladko v finale, Rogaška po preobratu do tretje tekme

Ljubljančani bodo šestindvajsetič igrali v finalu DP. Manjkali so le v treh izvedbah; prvič 2000, ko sta v finalu igrala Krka in Pivovarna Laško, ter nato še 2015 (Tajfun - Rogaška) in 2016 (Helios Suns - Zlatorog). Lovoriko so dvignili 17-krat, nazadnje v sezoni 2017/18. V zadnjih desetih letih - lani naslov ni bil podeljen zaradi pandemije novega koronavirusa - je Olimpija osemkrat igrala v finalu in le dvakrat zmagala. Poleg 2017/18 še 2016/17, ko je bila boljša od Rogaške.

Tudi do druge zmage v seriji s Helios Suns je Cedevita prišla pričakovano in zanesljivo. Po dobrih treh četrtinah je v zadnjih desetih minutah nekoliko popustila, tako da so Domžalčani z nizom trojk prišli do častnega poraza. Prvi strelec tekme je bil član domače ekipeDomen Lorbek s 17 točkami (trojke 5:9), na drugi strani pa je bil najbolje ocenjeni igralecRion Brown s 16 točkami (trojke 4/4) in šestimi skoki.