Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju pri Ciboni prišli do tretje zaporedne zmage v ligi Aba. V Zagrebu so bili boljši z 90:78. Amar Alibegović je dosegel 20 točk, eno manj Josh Adams.

icon-expand Jurici Golemcu je lahko nekoliko lažje, med serijo evropskih porazov na evropski sceni njegovi zmaji nizajo zmage v regionalnem prvenstvu. FOTO: KK Cedevita Olimpija Več sledi!