Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Zmaji do pomembne zmage v Subotici

Subotica, 23. 11. 2025 19.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
1

Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju pri Spartaku iz Subotice vpisali novo zmago v ligi ABA. Zmagovalca je deset sekund pred koncem tekme odločil Nikos Hogaz z dvema prostima metoma. Zmaji ostajajo na drugem mestu skupine B in so prišli že do pete zaporedne zmage v regionalni ligi.

Zmaji so v Bosni zmagali z 84:87. Ljubljančani so bili večino časa v vodstvu in četudi so imeli v 33. minuti že 14 točk naskoka (76:62), so se morali do zadnjih sekund boriti za zmago. Domači so se po zaslugi odlične predstave Olivierja Hanlana (34 točk, trojke 5:7) v 36. minuti približali na štiri točke zaostanka in bili do konca v igri za preobrat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmagovalca je deset sekund pred koncem tekme odločil Nikos Hogaz z dvema prostima metoma. Grk v dresu Cedevite Olimpije je tekmo zaključil s 17 točkami (trojke 3:4), toliko jih je dosegel tudi DJ Stewart (met iz igre 8:11, 7 skokov), prvi strelec ekipe pa je bil Umoja Gibson z 20 točkami (5 podaj).

Nikos Hogaz
Nikos Hogaz FOTO: X

Cedevita Olimpija bo po reprezentančnem odmoru naslednji dve tekmi igrala doma, 4. decembra v evropskem pokalu proti Slasku Vroclavu in 7. decembra v Ligi ABA s Perspektivo Ilirijo.

cedevita olimpija liga aba spartak subotica
Naslednji članek

Harden z desetimi trojkami do rekorda franšize, nov poraz Dallasa

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stajerci
23. 11. 2025 21.10
Zmaji so v Bosni zmagali z 84:87. Se je pa Bih kar razširila, če je že pri Subotici! Bravo 24 ur.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363