Zmaji do pomembne zmage v Subotici

Zmaji so v Bosni zmagali z 84:87. Ljubljančani so bili večino časa v vodstvu in četudi so imeli v 33. minuti že 14 točk naskoka (76:62), so se morali do zadnjih sekund boriti za zmago. Domači so se po zaslugi odlične predstave Olivierja Hanlana (34 točk, trojke 5:7) v 36. minuti približali na štiri točke zaostanka in bili do konca v igri za preobrat.
Zmagovalca je deset sekund pred koncem tekme odločil Nikos Hogaz z dvema prostima metoma. Grk v dresu Cedevite Olimpije je tekmo zaključil s 17 točkami (trojke 3:4), toliko jih je dosegel tudi DJ Stewart (met iz igre 8:11, 7 skokov), prvi strelec ekipe pa je bil Umoja Gibson z 20 točkami (5 podaj).
Cedevita Olimpija bo po reprezentančnem odmoru naslednji dve tekmi igrala doma, 4. decembra v evropskem pokalu proti Slasku Vroclavu in 7. decembra v Ligi ABA s Perspektivo Ilirijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.