Zmaji do pomembne zmage v Subotici

Zmaji so v Bosni zmagali z 84:87. Ljubljančani so bili večino časa v vodstvu in četudi so imeli v 33. minuti že 14 točk naskoka (76:62), so se morali do zadnjih sekund boriti za zmago. Domači so se po zaslugi odlične predstave Olivierja Hanlana (34 točk, trojke 5:7) v 36. minuti približali na štiri točke zaostanka in bili do konca v igri za preobrat.