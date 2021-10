Zmaji dočakali Keena za super pomembno zmago v Laktaših: 'Uspeh je prinesla obramba'

Igokea je bila pred sobotnim obračunom s tremi zmagami in dvema porazoma višje na lestvici kot Cedevita Olimpija in jasno je bilo, da zmaje v Laktaših ne čaka lahko naloga. A varovanci Jurice Golemca so prikazali morda celo najboljšo predstavo v letošnji sezoni in ob zanesljivi zmagi celo presegli stotico.

Blesteli so trije tujci, pripeljani pred začetkom sezone – Melvin Ejim, Marcus Keene in Jacob Pullen. "Za nami je dobra tekma, na kateri smo igrali odlično. V drugi četrtini se je domačinom odprlo, zato smo morali nekoliko prilagoditi naš način igre. Igrali smo ekipno košarko, dobro skakali za odbitimi žogami in si uspeli ustvariti priložnosti za zadete mete," je po tekmi povedal Ejim, ki je bil z 22 točkami prvi strelec tekme.

Po 19 sta jih dodala že omenjena Keene in Pullen, pri 16 pa se je zaustavil Zach Auguste. Golemac je bil kljub 101 doseženi točki najbolj zadovoljen z igro v obrambi. "Čestitke fantom za odlično odigrano tekmo in zmago na vedno težkem gostovanju v Laktaših. Igra v obrambi nam je prinesla ta uspeh, še posebej to velja za drugi polčas, saj smo začeli igrati bolj agresivno in bolje zapirali skok. Posebej v prvi četrtini smo imeli precej težav z obrambnim skokom," je povedal.