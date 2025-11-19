Svetli način
Zmaji doma z lahkoto čez Hamburg

Ljubljana, 19. 11. 2025 20.44 | Posodobljeno pred eno minuto

L.M. , STA
Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem krogu evropskega pokala doma suvereno odpravili Hamburg. Domači so celotno srečanje vajeti držali v svojih rokah, čeprav so gostje na trenutke držali korak z Ljubljančani. Zmaji so na koncu slavili z razliko 20 točk (93:73). Olimpija se je s četrto zaporedno zmago zavihtela na vrh lestvice skupine A, gosti ostajajo zadnji z osmimi porazi.

Najbolj učinkovit igralec Ljubljančanov je bil DJ Stewart, ki je 17 točkam dodal še štiri skoke, asistence in eno ukradeno žogo. Domači center Thomas Kennedy je vpisal dvojni dvojček s 14 točkami in 10 skoki. Pri gostih je bil najboljši Devon Daniels, ki je dosegel 19 točk in bil tako tudi najboljši strelec srečanja.

Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu
Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu FOTO: Damjan Žibert

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so kljub naporni tekmi pred 48 urami in odmevni zmagi v regionalnem tekmovanju proti vodilni ekipi Evrolige Crveni zvezdi upravičili vlogo favorita v dvoboju z zadnjeuvrščenim moštvom evropskega pokala, ki še čaka na prvo zmago.

Vodili so vseh 40 minut, z izjemo odstotka zadetih metov za tri točke so bili boljši v vseh pogledih, imeli pa so tudi dovolj razpoloženih posameznikov, ki so vseskozi nadzorovali potek dogodkov pred slabimi 2000 gledalci v Stožicah.

KK Cedevita Olimpija - Hamburg
KK Cedevita Olimpija - Hamburg FOTO: Damjan Žibert

Zmaji so se s svojo šesto zmago letošnje sezone evropskega pokala zavihteli na vrh skupine A. Izkupiček šestih zmag in dveh porazov si delijo s Hapoelom iz Jeruzalema in turškim Bahcesehirjem. Hamburg ostaja na zadnjem mestu in še kar išče prvo zmago v letošnji sezoni Eurocupa.

