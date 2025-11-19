Zmaji doma z lahkoto čez Hamburg

Najbolj učinkovit igralec Ljubljančanov je bil DJ Stewart , ki je 17 točkam dodal še štiri skoke, asistence in eno ukradeno žogo. Domači center Thomas Kennedy je vpisal dvojni dvojček s 14 točkami in 10 skoki. Pri gostih je bil najboljši Devon Daniels , ki je dosegel 19 točk in bil tako tudi najboljši strelec srečanja.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so kljub naporni tekmi pred 48 urami in odmevni zmagi v regionalnem tekmovanju proti vodilni ekipi Evrolige Crveni zvezdi upravičili vlogo favorita v dvoboju z zadnjeuvrščenim moštvom evropskega pokala, ki še čaka na prvo zmago.

Vodili so vseh 40 minut, z izjemo odstotka zadetih metov za tri točke so bili boljši v vseh pogledih, imeli pa so tudi dovolj razpoloženih posameznikov, ki so vseskozi nadzorovali potek dogodkov pred slabimi 2000 gledalci v Stožicah.