Zmaji doma z lahkoto čez Hamburg

- FOTO: Damjan Žibert
Najbolj učinkovit igralec Ljubljančanov je bil DJ Stewart, ki je 17 točkam dodal še štiri skoke, asistence in eno ukradeno žogo. Domači center Thomas Kennedy je vpisal dvojni dvojček s 14 točkami in 10 skoki. Pri gostih je bil najboljši Devon Daniels, ki je dosegel 19 točk in bil tako tudi najboljši strelec srečanja.
Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so kljub naporni tekmi pred 48 urami in odmevni zmagi v regionalnem tekmovanju proti vodilni ekipi Evrolige Crveni zvezdi upravičili vlogo favorita v dvoboju z zadnjeuvrščenim moštvom evropskega pokala, ki še čaka na prvo zmago.
Vodili so vseh 40 minut, z izjemo odstotka zadetih metov za tri točke so bili boljši v vseh pogledih, imeli pa so tudi dovolj razpoloženih posameznikov, ki so vseskozi nadzorovali potek dogodkov pred slabimi 2000 gledalci v Stožicah.
Zmaji so se s svojo šesto zmago letošnje sezone evropskega pokala zavihteli na vrh skupine A. Izkupiček šestih zmag in dveh porazov si delijo s Hapoelom iz Jeruzalema in turškim Bahcesehirjem. Hamburg ostaja na zadnjem mestu in še kar išče prvo zmago v letošnji sezoni Eurocupa.
