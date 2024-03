Zmaji enotni, da jih je odmevnega skalpa stala katastrofalna prva četrtina

42:24 je kazal semafor v Štark Areni po koncu prve četrtine, ko se je zdelo, da je zmagovalec že odločen. Še nobeni ekipi v zgodovini lige Aba v uvodni četrtini ni uspelo doseči toliko točk kot v nedeljo Partizanu. A žilavi zmaji so se nato prebudili in pokazali, da se lahko na dober dan kosajo z vsakim, vendar je bilo to na koncu premalo, da bi vpisali prestižno zmago na enem najzahtevnejših gostovanj.

"Prvo četrtino smo odigrali zelo slabo, naši tekmeci pa so si priigrali 20 točk prednosti. V drugi in tretji četrtini smo igrali agresivno in se približali, v zaključku srečanja pa smo bili povsem blizu. Žal na koncu to, kar smo prikazali, ni bilo dovolj za zmago, pred nami pa so nove tri zelo pomembne tekme," je misli po porazu strnil Zoran Dragić, ki je bil z 22 točkami najboljši strelec gostov.

18 jih je dodal D.J. Stewart, 13 presenetljivo razpoloženi Aleksander Šaškov, dvomestna pa sta bila tudi Alen Omić in Jaka Blažič (12). Na drugi strani je Danilo Anđušić zablestel s 23 točkami, neumorni organizator igre Aleksa Avramović jih je prispeval 17.