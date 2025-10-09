Zmaji enotni: Odlična obramba tlakovala pot do odmevne zmage

"Hapoel je bil pred tekmo v vlogi favorita, še vedno veljajo za favorite za končno zmago v Eurocupu. Na pripravljalnih tekmah so se izkazali, imajo zelo dobro ekipo. V drugem polčasu so padli v igri, morda je bila kriva utrujenost, pomanjkanje fokusa, ne vem, a to smo izrabili sebi v prid. Igralci so v drugi polčas vstopili zbrani, dobro odigrali tako v napadu kot v obrambi. Igrali so ekipno igro, si podajali, zadevali, dobivali skoke in s tem sem zelo zadovoljen," je bil po tekmi zadovoljen trener zmajev Zvezdan Mitrović .

Hapoel v drugem polčasu preprosto ni imel odgovora na odlično, organizirano in požrtvovalno obrambo zmajev. Ker je Olimpiji na drugi strani steklo še v napadu, je bil zmagovalec odločen že kar nekaj minut pred koncem srečanja. Izid v drugem polčasu je bil 57:31.

"V drugem polčasu smo odprli igro, se razigrali. Med glavnim odmorom nam je trener rekel, da ne igramo dovolj dobre obrambe, zato smo spremenili taktiko in s consko obrambo spremenili potek tekme. Izpostavili smo tudi, da zaostanek enajstih točk ni razlog za predajo, temveč da moramo vztrajati z našo igro in nam lahko uspe. To se je tudi zgodilo," je dodal Aleksej Nikolić.