Zmaji enotni: Odlična obramba tlakovala pot do odmevne zmage

"Hapoel je bil pred tekmo v vlogi favorita, še vedno veljajo za favorite za končno zmago v Eurocupu. Na pripravljalnih tekmah so se izkazali, imajo zelo dobro ekipo. V drugem polčasu so padli v igri, morda je bila kriva utrujenost, pomanjkanje fokusa, ne vem, a to smo izrabili sebi v prid. Igralci so v drugi polčas vstopili zbrani, dobro odigrali tako v napadu kot v obrambi. Igrali so ekipno igro, si podajali, zadevali, dobivali skoke in s tem sem zelo zadovoljen," je bil po tekmi zadovoljen trener zmajev Zvezdan Mitrović.
Hapoel v drugem polčasu preprosto ni imel odgovora na odlično, organizirano in požrtvovalno obrambo zmajev. Ker je Olimpiji na drugi strani steklo še v napadu, je bil zmagovalec odločen že kar nekaj minut pred koncem srečanja. Izid v drugem polčasu je bil 57:31.
"V drugem polčasu smo odprli igro, se razigrali. Med glavnim odmorom nam je trener rekel, da ne igramo dovolj dobre obrambe, zato smo spremenili taktiko in s consko obrambo spremenili potek tekme. Izpostavili smo tudi, da zaostanek enajstih točk ni razlog za predajo, temveč da moramo vztrajati z našo igro in nam lahko uspe. To se je tudi zgodilo," je dodal Aleksej Nikolić.
Z 22 točkami je bil drugi najboljši strelec zmajev. Še pet več jih je skupaj z osmimi skoki in petimi asistencami dosegel odlični DJ Stewart, ki je tudi letos eden glavnih nosilcev ljubljanske igre.
"V prvem polčasu smo sprejeli veliko udarcev in tekmecu omogočili kar nekaj prelahkih metov. V drugem polčasu pa smo naredili korak naprej v obrambi, zaustavili njihove mete in zabeležili zmago," je za klubsko spletno stran povedal Američan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.