Košarka

Zmaji enotni: Odlična obramba tlakovala pot do odmevne zmage

Beograd, 09. 10. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju proti Hapoelu iz Jeruzalema nadaljevali sijajen uvod v novo sezono, v kateri še ne poznajo poraza. Proti enemu glavnih favoritov za zmago v Eurocupu so ob polčasu zaostajali za 11 točk, na koncu pa slavili z 99:84. Po tekmi so Ljubljančani v en glas poudarjali pomen odlične obrambe v drugem polčasu.

DJ Stewart je bil prvi strelec tekme (27 točk). FOTO: Eurocup

"Hapoel je bil pred tekmo v vlogi favorita, še vedno veljajo za favorite za končno zmago v Eurocupu. Na pripravljalnih tekmah so se izkazali, imajo zelo dobro ekipo. V drugem polčasu so padli v igri, morda je bila kriva utrujenost, pomanjkanje fokusa, ne vem, a to smo izrabili sebi v prid. Igralci so v drugi polčas vstopili zbrani, dobro odigrali tako v napadu kot v obrambi. Igrali so ekipno igro, si podajali, zadevali, dobivali skoke in s tem sem zelo zadovoljen," je bil po tekmi zadovoljen trener zmajev Zvezdan Mitrović.

Preberi še Fenomenalna Cedevita Olimpija sredi Beograda razbila favorizirani Hapoel

Hapoel v drugem polčasu preprosto ni imel odgovora na odlično, organizirano in požrtvovalno obrambo zmajev. Ker je Olimpiji na drugi strani steklo še v napadu, je bil zmagovalec odločen že kar nekaj minut pred koncem srečanja. Izid v drugem polčasu je bil 57:31.

"V drugem polčasu smo odprli igro, se razigrali. Med glavnim odmorom nam je trener rekel, da ne igramo dovolj dobre obrambe, zato smo spremenili taktiko in s consko obrambo spremenili potek tekme. Izpostavili smo tudi, da zaostanek enajstih točk ni razlog za predajo, temveč da moramo vztrajati z našo igro in nam lahko uspe. To se je tudi zgodilo," je dodal Aleksej Nikolić.

Mejo 20 točk je presegel tudi Umoja Gibson (21). 

Z 22 točkami je bil drugi najboljši strelec zmajev. Še pet več jih je skupaj z osmimi skoki in petimi asistencami dosegel odlični DJ Stewart, ki je tudi letos eden glavnih nosilcev ljubljanske igre.

"V prvem polčasu smo sprejeli veliko udarcev in tekmecu omogočili kar nekaj prelahkih metov. V drugem polčasu pa smo naredili korak naprej v obrambi, zaustavili njihove mete in zabeležili zmago," je za klubsko spletno stran povedal Američan.

