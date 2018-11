Zmaji končali črno serijo porazov, prva zmaga z novim trenerjem Nikitovićem

Zmaga in prikazana igra je lepa spodbuda za privržence Petrola Olimpije, ki so bili priča katastrofalnemu začetku sezone. V štiriindvajsetih tekmah je to šele osma zmaga oziroma druga v zadnjih desetih nastopih. Zanjo so se morali Ljubljančani krepko potruditi. S precej bolj čvrsto obrambo kot na večini tekem pod vodstvom prejšnjega trenerja so ob koncu prvega polčasa in na začetku drugega naredili delni izid 16:0, ki jih je od zaostanka 26:33 pripeljal do prednosti 43:33. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji minuti, v kateri so si Ljubljančani precej otežili položaj. Pri šestih točkah prednosti so gostom dovolili dva koša v razmaku nekaj sekund in zato do konca trepetali za dve točki. Na srečo sta Blaž Mesiček (prosti meti 13:13, 19 točk) inRoko Badžim (11 točk) ohranila mirno kri s črte prostih metov, gostje na drugi strani pa pri lovljenju tekmeca niso bili dovolj natančni. Pri zmajih je igralo vseh dvanajst igralcev, le Bojan Radulović se ni vpisal med strelce. Najvišji statistični indeks (20) sta imela Mesiček in Miha Lapornik (17 točk, trojke 3:6).

Petrol Olimpija bo naslednje štiri tekme igrala v gosteh. Ta ponedeljek se bo v Laškem srečala z Zlatorog, nato jo v Tivoliju čaka Ilirija (4. 12.), 7. decembra se bo nadaljevala liga Aba s tekmo pri Cedeviti, 11. decembra pa je na vrsti še preizkušnja v ligi prvakov v Strasbourgu.



Izid:

Petrol Olimpija - FMP 88:86 (16:21, 33:33, 55:55)