Košarkarji Cedevite Olimpije so v evropskem pokalu po uspehih proti Tortoni in Rostocku dosegli še tretjo zaporedno zmago in se Burgosu oddolžili za poraz na prvi tekmi v Španiji (85:81). Z novim uspehom so še korak bližje četverici, ki se bo uvrstila v nadaljnje tekmovanje.

Španci so v uvodnih štirih minutah sicer držali vodstvo v svojih rokah, a so zmaji hitro pokazali, da bodo pred domačimi navijači prišli do zmage. Prvi polčas so varovanci Zvezdana Mitrovića dobili z 48:29, najbolj impresivna pa je bila odlična obramba, ki so jo igrali. Burgos, ki je na zadnji tekmi španske lige dosegel 110 točk, so omejili na skromen izkupiček 29.

V nadaljevanju so tekmo mirno pripeljali do konca in se tako veselili svoje tretje zmage v letošnji izvedbi Evropskega pokala. Obenem je to tudi tretje zaporedno evropsko slavje Ljubljančanov, ki zdaj v skupini A zasedajo peto mesto. Najboljši pri domačih je bil Cameron Houindo, ki je 15 točkam dodal še pet skokov in dve blokadi. Prav toliko jih je dosegel Jordan Gainey, dve manj je dodal Anthony Cowan. Slovenski reprezentant pri gostih, Vlatko Čančar je vpisal zgolj tri točke.