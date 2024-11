Zmaji lovijo četrto zmago: zahteven izziv v solunskem 'kotlu'

Pred člansko zasedbo Cedevite Olimpije je novo gostovanje, tokrat v Solunu, kjer se bodo zmaji na dvoboju petega kola rednega dela BKT EuroCupa pomerili z Arisom. Ljubljančani se bodo po porazu proti Igokei v Laktaših skušali vrniti na zmagovalne tirnice, obenem pa bodo v Grčiji skušali priti do četrte zmage v Evropskem pokalu v tej sezoni. Nasproti jim bo stala ekipa, ki ima po štirih odigranih tekmah v rednem delu sezone obraten izkupiček zmag in porazov kot slovenski prvaki in v skupini B trenutno zaseda sedmo mesto.