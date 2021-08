Olimpija misli resno: vrzel pod košem zakrpala evroligaška pridobitev

Sledila je selitev v Turčijo, kjer je zaigral za Usak Sportif in v turškem državnem prvenstvu v povprečju dosegal 11,7 točke, 7,5 skoka in 0,7 pridobljene žoge, v Ligi prvakov pa je v statistiko v povprečju vpisal 13,4 točke, 8,8 skoka, 0,6 blokade in 0,5 pridobljene žoge na obračun. Po sezoni v Turčiji se je pred začetkom sezone 2017/18 prvič preselil v grški Panathianikos, pot pa ga je nato vodila nazaj v Turčijo k Galatasarayu, kjer je ostal dve sezoni. Pred začetkom sezone 2020/21 se je vrnil v Panathianikos.

Svojo univerzitetno kariero je Auguste preživel na univerzi Notre Dame, kjer je v svoji zadnji sezoni, 2015/16, na 36 tekmah v povprečju dosegal 14,0 točk, 10,7 skoka, 1,1 blokade in 1,1 asistence. Po zaključku študija ni bil izbran na naboru lige NBA, v poletni ligi pa se je preizkušal v dresu Los Angeles Lakers, s katerimi je 29. avgusta 2016 tudi podpisal pogodbo, ki pa sta jo klub iz Kalifornije in Auguste prekinila v oktobru istega leta.

Odmevna okrepitev za konec poletnega kadrovanja

"Odkar smo z Mangokom Mathiangom dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe, smo na trgu iskali njegovo zamenjavo. Našli smo jo v obliki Zacha Augusta, centra, ki ima izkušnje z igranjem na najvišji evropski tekmovalni ravni. Verjamem, da smo uspeli najti pravo rešitev, igralca, ki se bo lahko vklopil v naš sistem. Z dodatkom Augusta smo tudi zaključili s kadrovanjem pred začetkom nove tekmovalne sezone," je konec pestre prestopne tržnice potrdil športni direktor kluba Sani Bečirović.

Trener Jurica Golemac je o novi pridobitvi povedal: "Z Zachom smo se dogovorili za sodelovanje po tem, ko smo videli, da Mangok Mathiang žal v tej sezoni ne bo del naše ekipe. Zacha smo spremljali že kar nekaj časa. Gre za hiter center, ki lahko igra nad obročem, in to je nekaj, kar potrebujemo, da bomo lahko igrali hitro in raznovrstno košarko. Komaj čakamo, da se nam pridruži in da čim prej spozna preostale fante."