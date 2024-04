Zmaji na zadnji tekmi rednega dela zanesljivo ugnali Cibono

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Zagrebu na obračunu 26. kola rednega dela Lige ABA z izidom 72:97 (20:24, 33:52, 52:74) premagali Cibono. Z zmago so začasno skočili na četrto mesto, o tem, če bodo tam po koncu rednega dela sezone tudi ostali, pa bo odločal obračun med Igokeo in Mego.

Cedevita Olimpija FOTO: Cedevita Olimpija Tine Ružič icon-expand

Tekmo v zagrebškem Košarkarskem centru Dražena Petrovića so boljše otvorili domačini, ki so po uvodnih treh minutah vodili z 9:4. Cibona je nadaljevala z odlično igro v napadu in po polovici prve četrtine vodila za sedem točk, varovanci Zorana Martića pa so se po slabih uvodnih minutah pobrali ter z delnim izidom 0:8 prevzeli vodstvo. Prva četrtina se je končala z rezultatom 20:24, pri zmajih pa je točke doseglo kar devet košarkarjev.

Vrhunska igra Ljubljančanov se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, po treh minutah in pol slednje pa so vodili že za 12 točk (22:34). Košarkarji Cibone niso znali odgovoriti razpoloženim zmajem, Justin Cobbs pa je minuto in pol pred koncem druge četrtine z metom za tri točke poskrbel za 22 točk prednosti (28:50). Ekipi sta na odmor odšli ob izidu 33:52, pri gostih pa sta bila v prvem polčasu najbolj razpoložena Dewayne Stewart Jr. (10 točk) in Alen Omić (10 točk in 9 skokov).

Zagrebčani so drugi polčas, tako kot tudi prvega, dobro otvorili in se zmajem približali na 13 točk zaostanka, v nadaljevanju pa so gostje ponovno prevzeli nadzor nad igro ter z delnim rezultatom 0:10 zbežali na 23 točk prednosti (47:70). Ob koncu četrtine so zmaji vodili za 22 točk, tekma pa je bila praktično že odločena. Obračun se je končal z izidom 72:97, pri zmajih pa so bili najbolj vroči Alexander Shashkov (20 točk in 13 skokov), Omić (14 točk in 14 skokov), Zoran Dragić (14 točk) in Stewart (10 točk).

Statistika tekme Cibona - Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com icon-expand

O tem, če bo Cedevita Olimpija redni del sezone sklenila na četrtem ali petem mestu, bo odločala tekma med Igokeo in Mego. Jasno je že, da se bodo zmaji v četrtfinalu merili prav s srbsko Mego, četrto mesto pa bi jim prineslo prednost domačega terena v prvem krogu končnice.

