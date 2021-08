Zmaji odigrali prvo tekmo sezone, peterica nadarjenih na posojo

Na prvi pripravljalni tekmi pred začetkom sezone 2021/22 so se košarkarji Cedevite Olimpije na Rogli za zaprtimi vrati pomerili z nemškim moštvom EWE Baskets iz Oldenburga. Ob dejstvu, da ekipa še ni kompletna, saj je ameriški center Zach Auguste v Ljubljano prispel šele v petkovih večernih urah, je glavni trener Jurica Golemac na uvodni pripravljalni tekmi na parket poslal vse preostale igralce. Srečanje je bilo vseskozi izenačeno. Tako je po prvi četrtini semafor v dvorani kazal izenačen rezultat 26:26, v drugi pa so Ljubljančani prevzeli pobudo in na glavni odmor odšli s prednostjo šestih točk (52:46). A Nemci se niso dali in so že v tretji četrtini izničili prednost zmajev. Moštvi sta v zadnjo četrtino krenili z enakim izhodiščem ob rezultatu 66:66, napeto pa je ostalo vse do sklepnih trenutkov, ko se je srečanje zaključilo z neodločenim rezultatom. Naslednja pripravljalna tekma varovance trenerja Golemca čaka že v ponedeljek, ko se bodo v domači Areni Stožice, prav tako za zaprtimi vrati, pomerili s še enim nemškim tekmecem – Mitteldeutscherjem. "Normalno je, da smo imeli nihanja v igri, glede na to obdobje pred začetkom sezone. Imamo igralce, ki so tu šele štiri ali pet dni. Večina ne pozna sistemov in principov naše igre v obrambi. Sta se pa v določenih trenutkih videli želja in energija, pa tudi kreacija. Tekmo bomo analizirali, naslednjič moramo igrati bolje in napredovati iz dneva v dan," je za spletno stran kluba dejal Jurica Golemac.

Kvintet nadarjenih zmajev v Ilirijo

V prihajajoči tekmovalni sezoni bomo lahko v dresu Nutrispoint Ilirije znova spremljali mlade in nadarjene košarkarje Cedevite Olimpije. Govora je o Danu Duščaku, Saši Cianiju, Blažu Habotu, Robertu Jurkoviću in Mihi Cerkveniku. Nutrispoint Iliriji se je v minuli sezoni z dobrimi predstavami v 2. SKL uspelo vrniti v Ligo Nova KBM, kjer bodo nastopali prvič po sezoni 2018/19. Že v sezoni, ki je za nami, sta dres Ilirije nosila Miha Cerkvenik in Egor Sytnikov, ki ga bomo v prihajajoči sezoni lahko spremljali v Nižnem Novgorodu. Cerkveniku se bodo v sezoni 2021/22 pridružili mladi in nadarjeni Dan Duščak, Saša Ciani, Blaž Habot in Robert Jurković. V hramu slovenske košarke, ljubljanski Hali Tivoli, se je Ilirija prvič zbrala minuli teden. Ljubljanska ekipa bo v sezoni 2021/22 nastopala v Ligi Nova KBM, Pokalu Spar in Pokalu Alpe Adria, kjer bodo mladi Zmaji lahko pridobivali mednarodne izkušnje. Pokal Alpe Adria bo moštvo izpod Rožnika začelo v skupini D, pomerilo pa se bo z ekipami Prievidza (Slovaška), Sluneta Ústí nad Labem (Češka) ter Škrljevo (Hrvaška).