Zmaji odpirajo evropsko sezono: Tekmeci so na papirju favorit

Zasedba Cedevite Olimpije bo v Izraelu vstopila v novo tekmovalno sezono 2023/24 v BKT EuroCupu. Na uvodni preizkušnji v Evropskem pokalu se bodo Ljubljančani v Tel Avivu udarili s Hapoelom Shlomo.

Cedevita Olimpija se bo v Tel Avivu pomerila s Hapoelom, ekipo, ki je v minuli sezoni Evropskega pokala nastopala v četrtfinalu tekmovanja. V boju za vstop v polfinale so Izraelci izgubili proti Joventutu iz Badalone (74:82).

Olimpija bo igrala v skupini A skupaj s Juventutom, Bešiktašom, Umano Reyer iz Benetk, Hapoelom, Londonom, Parizom, Hamburgom, Prometejem in Vilniusom.

Za Hapoel je bila to debitantska sezona v drugem najkakovostnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju, glavni trener izraelskega kolektiva Danny Franco pa je lahko izjemno zadovoljen, saj je zadržal jedro ekipe iz minule sezone. Hapoel bo sezono v BKT EuroCupu začel s tremi zaporednimi domačimi tekmami, v minuli sezoni pa je na 10 domačih preizkušnjah zmagal kar devetkrat.

"Gostovanje pri Hapoelu je vedno zahtevno, saj je njihova dvorana znana po glasnih navijačih, ki nosijo svojo ekipo. Gre za zelo dobro moštvo, klub je v zadnjih letih povečal svoj proračun. Naši tekmeci imajo dolg seznam igralcev, ekipa pa je zgrajena na takšen način, da bo lahko del tekmovanja povsem do konca. Na papirju so zagotovo velik favorit. Zato se bomo morali odločno zoperstaviti, se odzvati na njihovo agresivno in hitro igro, na svojem parketu pa želijo vedno takoj uničiti svojega nasprotnika. Nas čaka zahtevna naloga, saj se moramo spoznati med seboj, tudi igralci so trenutno v različni pripravljenosti. Moramo se dobro upreti in ostati v igri za zmago, nato pa bomo videli, kaj bo to prineslo," je za uradno spletno stran zmajev povedal italijanski košarkarski strokovnjak Simone Pianigiani.

Na zunanjih igralnih položajih bosta največji grožnji ljubljanski zasedbi predstavljala J'Covan Brown in Xavier Munford. S povprečjem 6,7 asistence na tekmo je bil Brown v minuli sezoni uvrščen v drugo peterko EuroCupa, Munford pa je bil s povprečjem 15,1 točke na tekmo med 10 najboljšimi strelci tekmovanja. Ne smemo pozabiti omeniti niti Tomerja Ginata in dvakratnega najkoristnejšega igralca kola v Evropskem pokalu v minuli sezoni Jaylena Hoarda. Igralec, ki ga bo izredno zanimivo spremljati v prihodnosti, je Kolumbijec Braian Angola, ki je bil v minuli sezoni član ekipe Pinar Karsiyaka, v košarkarski Ligi prvakov pa je v povprečju dosegal 14,5 točke, 4,5 skoka, 4,4 asistence in 1,5 pridobljene žoge na tekmo.

