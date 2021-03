Zmaji po končani evropski avanturi: Lahko krivimo sodnike, a v odločilnih trenutkih nismo imeli energije

Žal se Cedeviti Olimpiji ni uspelo prebiti med najboljših osem moštev Evropskega pokala, a to ne izbriše dejstva, da je lahko Ljubljana – in s tem Slovenija – prvič v zgodovini spremljala boje najboljših 16 ekip v Evropskem pokalu. "Čestitke Budućnosti VOLI. Nismo se prilagodili kriteriju sojenja in temu stilu košarke. To nam je odneslo zmago. Preveč smo se ukvarjali s tem, ko bi se morali ukvarjati sami s sabo. Zaradi tega smo izgubili tekmo. Stvarem, na katere nimamo vpliva, se moramo prilagoditi. V zaključku nam je zmanjkalo nekaj energije in sape. Številni košarkarji so imeli težave z osebnimi napakami, ki so nosilce obremenjevale že od začetka srečanja, zato je bilo težko igrati,"je po bolečem porazu v Podgorici za uradno spletno stran kluba dejal trener Jurica Golemac. Težo srečanja je bilo čutiti že od prvega sodniškega meta. Moštvi sta v prvi polovici srečanja prikazali borbeno in nepopustljivo, a tudi taktično disciplinirano igro, ki je varovancem Jurice Golemca ob polčasu prinesla vodstvo s 40:38. Ljubljančanom je v prvih dveh četrtinah uspelo obvladati igro v skoku, enem izmed najmočnejših orožij tekmecev. V drugem delu obračuna so se vetrovi v Športnem centru Morača obrnili v korist domačega moštva in v četrtfinale odnesli črnogorsko posadko. Tekmeci ljubljanskega mošta so skupno zbrali kar 45 skokov, 14 več od zasedbe iz slovenske prestolnice, v zaključku tekme pa so bili uspešni tudi pri metih z razdalje.