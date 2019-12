Zmaji po koncu evropske sezone: 'Če bi vedno igrali s toliko energije'

V zasedbi, ki jo s klopi vodi trener Slaven Rimac, je največ točk v svojo statistiko tokrat vpisal Jaka Blažič, dosegel jih je 18, sledili so Edo Murić (16), Marko Simonović (14) ter Codi Miller-McIntyre (13). Ta je ob tem vpisal še kar enajst podaj. "Tekme nikoli niso lahke, a če pogledamo rezultat, bi lahko rekli, da smo zmagali veliko lažje, kot smo to pričakovali. Vedeli smo, da je Joventut ekipa, ki v napadu igra atraktivno z veliko podajami, in enostavno smo se morali v igri v obrambi prilagoditi na takšno igro. Naši tekmeci se niso znašli, mi smo dobro skakali in dosegali lahke točke, razigrali pa so se številni igralci. Začetek tretje četrtine s parado metov za tri točke nam je dal odločilno prednost, na koncu pa Joventut ni imel dovolj moči, da se vrne v igro za zmago," je po zadnji evropski tekmi sezone povedal trener Slaven Rimac.



"Zaigrali smo z veliko energije, hkrati pa smo iskali prednosti z mislimi pri Joventutovi igri v obrambi. Edo Murić je tekmo odlično odprl in prikazal odlično predstavo v prvem polčasu, v drugem pa sta bila vroča Marko Simonović in Jaka Blažič. Zelo dobro smo igrali v obrambi in hkrati iskali igralce, ki so bili vroči," pa je dejal ameriški branilec Codi Miller-McIntyre.