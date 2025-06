Zmaji po novi zmagi še korak bližje naslovu državnih prvakov

Košarkarji Cedevite Olimpije so še za zmago oddaljeni od novega naslova državnega prvaka. Na drugi tekmi finalne serije so namreč v Ljubljani premagali Krko s 77:70 (25:17, 34:33, 59:53) in povedli z 2:0 v zmagah. Najboljši strelci tekme so bili Olimpijin Aleksej Aleksej Nikolić in Krkina Jan Špan ter Niko Bačvić. Tretja tekma, ki bi lahko bila že zadnja, bo na sporedu v soboto.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

Košarkarji Cedevite Olimpije so s šesto zmago v sezoni v vseh tekmovanjih nad Krko še korak oddaljeni od 13. zaporednega naslova državnih prvakov. Na drugi finalni tekmi niso pokazali spektakularne predstave, tekma je bila bolj ali manj izenačena, odločilno prednost pa so si Ljubljančani na krilih Alekseja Nikolića in Jake Blažiča priigrali na začetku zadnje četrtine. Povedli so za 14 točk, nekaj prednosti pa kljub neprepričljivi igri v zadnjih minutah zadržali.

Po prvi četrtini je kazalo, da bodo Ljubljančani, ki so sicer najprej zaostajali s 3:9, pokazali bolj učinkovito igro, kot so jo v Novem mestu, kjer je bila tekma negotova do zadnjih sekund. Prvi del so namreč z odličnim zaključkom, piko na i je pri tem z zadeto trojko postavil Nikolić, dobili s 25:17.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

A to je bilo vse do zadnje četrtine njihovo najvišje vodstvo. Tudi po zaslugi njihove slabše igre se je Krka odlepila, nekajkrat je celo še prišla do vodstva. Nekaj kriznih minut v zadnjem delu pa je goste stalo večjih možnosti za zmago, zaostali so namreč za 14 točk. Predali se sicer niso, prišli so na pet točk zaostanka, imeli tudi možnost zmanjšati razliko, a je niso izkoristili.

