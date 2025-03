Zmaji po porazu v Turčiji upajo na čim več navijačev na obračunu z Zadarom

Ljubljančani so z odlično igro v Evropskem pokalu v Stožice po dolgem času znova privabili večje število navijačev, a sanj o velikem uspehu v Evropi je konec in do zaključka sezone sta ostali le še regionalna liga ABA in državno prvenstvo. Ljubljančani trenutno na lestvici ABA lige zasedajo šesto mesto, ki v končnici ne zagotavlja prednosti domačega prvenstva, v zadnjih osmih tednih pa se bodo Ljubljančani borili za čim boljšo uvrstitev v rednem delu, čeprav ima Dubaj na četrtem pestu štiri zmage prednosti.

Zadar je vodilna ekipa hrvaškega državnega prvenstva in v Ljubljano prihaja po zmagi nad Krko v regionalni ligi in petkovim uspehom nad Šibenko v domači ligi. Pred zmago nad Krko je Zadar doživel tri zaporedne poraze, vse proti ekipam z vrha lestvice, pred tem so Zadrčani ugnali SC Derby, v 17. kolu izgubili na gostovanju pri Igokei, med 12. in 16. kolom pa zabeležili pet zaporednih zmag. Ekipa iz Dalmacije, ki se lahko pohvali z naslovom regionalnega prvaka iz leta 2003, je trenutno še vedno v boju za mesta v končnici, skupaj z Megoin FMP-jem pa tvori trojko ekip z 11 zmagami in 11 porazi.