Zmaji po preobratu v podaljšku strli borbene košarkarje Bosne

Izbranci trenerja Zvezdana Mitrovića - na voljo jih je imel zgolj deset - so v 32. minuti zaostajali 16 točk (73:57), minuto in pol pred koncem rednega dela pa je Umoya Gibson s tremi prostimi meti izenačil rezultat na 83:83.
Domačini so imeli zadnji napad v rednem delu, vendar je Jarrod West zgrešil trojko, v podaljšku pa je bila boljša Cedevita Olimpija, ki je imela razpoloženega organizatorja igre Alekseja Nikolića. Dosegel je 28 točk, zadel je sedem trojk iz 13 poskusov, dvanajst sekund pred koncem podaljška pa je s črte prostih metov postavil končni izid tekme.
Ob Nikoliću (indeks 24) sta imela visok statistični indeks še Patrick Kennedy (17 točk, met iz igre 5:7, 10 skokov, indeks 25) ter DJ Stewart, ki je dosegel 13 točk (met iz igre 5:7) in dodal 7 skokov in 3 podaje.
Zmaji so na štirih tekmah regionalnega tekmovanja zbrali tri zmage in s sedmimi točkami zasedajo vrh skupine B. Pred Spartakom imajo točko prednosti, sledijo Crvena zvezda, Budućnost, BC Vienna, Zadar in Mega.
Cedevita Olimpija je v 5. krogu prosta, v sredo bo v evropskem pokalu gostila Neptunas Klaipedo, naslednjo tekmo v ligi Aba pa bo igrala 9. novembra doma proti Dunaju.
