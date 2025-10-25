Zmaji po preobratu v podaljšku strli borbene košarkarje Bosne

Izbranci trenerja Zvezdana Mitrovića - na voljo jih je imel zgolj deset - so v 32. minuti zaostajali 16 točk (73:57), minuto in pol pred koncem rednega dela pa je Umoya Gibson s tremi prostimi meti izenačil rezultat na 83:83.

Domačini so imeli zadnji napad v rednem delu, vendar je Jarrod West zgrešil trojko, v podaljšku pa je bila boljša Cedevita Olimpija, ki je imela razpoloženega organizatorja igre Alekseja Nikolića. Dosegel je 28 točk, zadel je sedem trojk iz 13 poskusov, dvanajst sekund pred koncem podaljška pa je s črte prostih metov postavil končni izid tekme.