Zmaji po prvi zmagi: 'Zmanjšali smo slabe minute, ki so nam kvarile igro'

Košarkarji Petrola Olimpije so še tretjič v štirih sezonah novo sezono Lige ABA na domačem parketu začeli z zmago. V slovenski prestolnici je bil nemočen Mornar iz Bara, ki ga je ekipa trenerja Zorana Martića ugnala z 87:66. Najboljša strelca sta bila povratnik po poškodbi, Mirza Begić ter Blaž Mesiček, oba sta dosegla po 16 točk.

Zoran Martić FOTO: Damjan Žibert

Po slabšem startu v sezono, Ljubljančani so izgubili obe začetni uradni tekmi Superpokala, najprej v Ligi ABA proti Crveni zvezdi, nato pa še proti koprski ekipi Sixt Primorska, obakrat visoko, je bila tekma proti črnogorskemu prvaku iz Bara, za varovance trenerja Zorana Martića izjemno pomembna in zmaji so nalogo opravili več kot odlično. Črnogorski gost v Stožicah ni imel nobenih možnosti. "Zagotovo je bila to za nas zelo pomembna tekma, saj smo želeli odpreti sezono z zmago na domačem igrišču v Ligi ABA. Uspelo nam je ustaviti met iz razdalje nasprotnikov, kar je bila naša glavna naloga pred začetkom tekme. Hkrati pa smo zmanjšali tiste slabe minute, ki so nam kvarile igro na dosedanjih tekmah. Igralci so skozi celotno srečanje zelo korektno opravljali svoje delo," je po prvi zmagi v sezoni povedal Martić. Med zelo razpoloženimi Ljubljančani je izstopal izkušeni center Mirza Begić. Nekdanji reprezentant je, kot da ne bi manjkal na ponedeljkovi tekmi slovenskega Superpokala, takoj po vstopu v igro nadaljeval tam, kjer je zaradi poškodbe zapestja obstal v četrtfinalu Superpokala Lige ABA proti Crveni Zvezdi. Spomnimo, Begić si je po zabijanju v prvi četrtini nesrečno poškodoval zapestje, nato izpustil obračun s Sixt Primorsko, v petek pa v Areni Stožice prikazal izjemno predstavo.





Jan Špan FOTO: Damjan Žibert

Tako je že do začetka zadnje četrtine v vsega 15 minutah igre dosegel 16 točk in zbral osem skokov, in bil vodilni igralec Petrol Olimpije, ki je do takrat že vodila že s 64:49.

Pet domačih igralcev je imelo dvomestno število točk. Po 16 sta jih zbrala Blaž Mesiček (7 podaj, 5 skokov, indeks 29) ter kapetan Mirza Begić (9 skokov, indeks 27), 14 jih je prispeval Dražen Bubnić (trojke 4:6), po 11 pa sta jih zbrala Miha Lapornik (5 podaj) in Jan Špan.