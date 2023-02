Zmaji po treh porazih v regionalnem tekmovanju znova vpisali zmago

Na pomembni tekmi 19. kola rednega dela lige ABA proti neposrednim konkurentom v boju za najvišja mesta na lestvici, je Cedevita Olimpija zabeležila zmago, s katero so Zmaji prekinili niz porazov v tekmovanju. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so bili v Železniku z rezultatom 86:79 boljši od tamkajšnjega FMP-ja. Za slovenske prvake je to 13. zmaga v rednem delu sezone.

Zmaji so od samega začetka tekme, pa do njenega konca, gospodarili na parketu dvorane v Železniku. V zadnji četrtini je prednost, ki se je do tedaj vseskozi višala, presegla celo mejo 20 točk (78:57) v 34. minuti srečanja in takrat je postalo jasno, da bo zmaga romala v Ljubljano.