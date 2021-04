Zmaji po zmagi v Baru le še korak od polfinala

Srčna predstava z obilico poguma v odločilnih trenutkih je zasedbi iz zmajevega gnezda prinesla veliko zmago na zahtevnem gostovanju na črnogorski obali. Največ točk med Ljubljančani je dosegel Kendrick Perry, ki jih je zabeležil 21, ob tem pa ulovil še sedem skokov in podelil pet podaj.Jarrod Jones je zbral 19 točk (4/6 za tri). Sledil mu je Rion Brown, ki je tekmo končal s 17 točkami in petimi skoki. Kapetan Jaka Blažičjih je vknjižil osem ob sedmih skokih, točko manj pa je vpisal Mikael Hopkins. "Čestitke moštvu za pomembno zmago na zelo trdi tekmi. Fantje so res garali na obeh straneh igrišča. Bili smo zbrani in poskušali napadati na položajih, kjer smo imeli določeno prednost. V obrambi smo se odlično odzvali na njihove najboljše posameznike, kar je bila zahtevna naloga. Pred nami so še štiri kola in pripravili se bomo na vsako tekmo posebej,"je za uradno spletno stran zmajev po blesteči predstavi in dragoceni zmagi na gostovanju v Črni gori dejal trener Golemac, ki se je prav gotovo razveselil tudi dejstva, da je njegova ekipa tekmece ugnala z večjo razliko, tako da ima Olimpija z Mornarjem sedaj boljši medsebojni rezultat.