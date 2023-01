Zmaji podaljšali niz, Golemac pa potarnal: Ne lažimo si, odvisni smo od napada

Čeprav so košarkarji Cedevite Olimpije proti Splitu niz zaporednih zmag v ligi Aba podaljšali na devet, trener Jurica Golemac ni bil najbolj zadovoljen. Še naprej ga v oči bode igra v obrambi, ki je tokrat – vsaj na novinarski konferenci – zasenčila zanesljivo zmago, začinjeno s številnimi atraktivnimi potezami, ki so na noge dvigovale navijače v Stožicah.

icon-expand Jurica Golemac se zaveda, da je največja težava zmajev ta hip obenem nekaj povsem normalnega. FOTO: Luka Kotnik

Nova dosežena stotica (102:88), briljantna predstava Alena Omića (21 točk, 16 skokov, od tega 14 v napadu), atraktivna zabijanja Amarja Alibegovića, fantastična blokada Josha Adamsa ... 1500 navijačev, kolikor se jih je v soboto zbralo v Stožicah, je res imelo kaj videti. Lahko so bili zadovoljni. Trener Jurica Golemac pa je srečanje videl nekoliko drugače. "Težko prigarana zmaga. Vedeli smo, da bo Split zelo motiviran. Za tri so metali nad 50 odstotki, odlično so bili pripravljeni, igrali so samozavestno. A tudi mi smo našli pravo energijo, kljub peti tekmi v 12 dneh. Čestitke fantom za zmago, a zavedamo se, da bomo morali v obrambi igrati še veliko bolje," je povedal, preden se je spustil v drobovje obrambnih težav svoje ekipe.

Zavzetost v obrambi je največja težava, čeprav je to normalno Pojasnil je, da doseganje točk v napadu zmajem nikoli ni predstavljalo težavo. Nenazadnje so jih tudi ob visokem porazu med tednom proti Bursasporju zmogli kar 93. "Problem je obramba. Nimamo dovolj velike rotacije, da bi tisti, ki naredi napako, takoj vedel, da gre na klop. In to je zame kot trenerja največja težava. Oni (igralci, op. a.) tega ne delajo nalašč, to je najbolj normalno. Ko veš, da ni nikogar za tabo, malo zadihaš in ne greš na 200 procentov. Si pač rečeš, da se boš v obrambi malo spočil." Ljubljančani se že od začetka sezone ukvarjajo s kadrovskimi težavami. Poškodbe se vrstijo ena za drugo, kar je – vsaj posredno – zagotovo vplivalo tudi na zavzetost pri igranju na obrambni polovici. 45-letni strokovnjak je ob tem izpostavil Yogija Ferrella, ki blesti v napadu, v obrambi pa je njegov doprinos pogosto vprašljiv: "Da si ne lažemo, mi smo odvisni od napada. Nismo ravno obrambna ekipa. Nimamo centrov, ki lahko skačejo visoko in se hitro vračajo nazaj. Ko Yogi želi igrati obrambo, jo bo igral odlično. Ko pa nekoga podceni, mu lahko govorimo, kolikor želimo. On ve, da bo igral 30, 35 minut."

icon-expand Zoran Dragić v tej sezoni nima sreče. Potem ko se je poškodoval na Eurobasketu, se je vrnil konec novembra, decembra pa je staknil bakterijsko vnetje, zaradi katerega je še vedno odsoten. FOTO: Cedevita Olimpija

Tudi brez Zorana Dragića ostajajo med živimi Proti Splitu je znova manjkal Zoran Dragić, čigar okrevanje bo trajalo še vsaj tri tedne. Prisotnost izkušenega slovenskega reprezentanta bi se v obrambi nedvomno močno poznala, je dodal Golemac: "Dobro ga poznate, Zoran je 'libero', ki lahko z dolžino rok, in izkušnjami pokriva vse. Ne boji se kontakta. Rok Radović igra 25 minut. Odlično je odreagiral, ampak tega nismo načrtovali. Imamo težave, ampak še vedno nismo 'umrli'. V sredo moramo dati vse od sebe. V Aba ligi, če vprašate mene, stojimo zelo dobro." Mnogi so prav zaradi vseh kadrovskih težav povzdignili obrvi, ko je zmaje pred dnevi okrepil Gregor Glas, ki pa je bil še isti dan posojen v Mornar do konca sezone. Golemac je priznal, da si je obetavnega reprezentanta želel obdržati v Ljubljani, a se je po nesrečnem spletu okoliščin končalo drugače. "Moja ideja je bila, da ostane v Ljubljani. Ideja, da ga pripeljemo, je prišla pred približno mesecem, pred tekmo s Partizanom. Takrat smo bili vsi zdravi. Vprašali so me, ali bo igral. Rekel sem, da mu minutaže ne morem garantirati, a da bi zagotovo rad, da pride, ker se bo zagotovo še kdo poškodoval. In potem se je vse hitro zgodilo," je pojasnil Golemac, ki se je že zazrl proti sredini preizkušnji v Eurocupu, ko bo v Stožicah gostovala Cluj-Napoca.

icon-expand Yogi Ferrell je nesporni vodja zmajev v napadu, v obrambi pa se pogosto ne napreza preveč, kar priznava tudi Golemac. FOTO: Damjan Žibert

Cluj kot manj kvalitetna Bursa Ker je Cedevita Olimpija v svoji skupini prikovana na dno, bo zmaga proti romunskemu predstavniku nujna. "Ni me strah. Nihče ne bo umrl, če izgubimo. Skušali se bomo dvigniti, ker Cluj igra zelo intenzivno košarko. Rekel bi, da zelo podobno kot Bursa, le da z manj kvalitete. Veliko boljše bomo morali igrati, teči, se odkrivati, da ne bomo zopet zašli v črno luknjo kot proti Bursi, iz katere se nismo mogli izvleči, čeprav smo dosegli 93 točk," je načrt za krvavo potrebno tretjo evropsko zmago sezone predstavil prvi mož ljubljanskega strokovnega štaba. Niti poškodbe niso preprečila sijajnega začetka zmajev v ligi Aba Pod velikim vprašajem za nastop je hrvaški center Karlo Matković, ki je proti Splitu zaradi bolečin dobil le dobre štiri minute. "Sedaj imamo tri dni, jutri (v nedeljo, op. a.) bomo počivali. Upam, da se še kdo vrne. Matković je poskušal, ampak ni mogel več igrati. V zadnjih dveh tednih smo na treningih zopet v devetih ali desetih. Mislili smo, da je smola že za nami, ampak očitno bo ta sezona takšna," je na novinarski konferenci še povedal Golemac. Kljub vsem že večkrat omenjenim težavam pa je lahko nekdanji slovenski reprezentant s prvim delom sezone v regionalnem prvenstvu še kako zadovoljen. Z 12 zmagami na 14 tekmah so zmaji izboljšali dosežek tedanje Union Olimpije, ki je imela v sezoni 2004/2005 po 14 tekmah v regionalnem prvenstvu 11 zmag. Obenem je odveč poudarjati, da je letošnji uvod daleč najboljši po združitvi zagrebške Cedevite in ljubljanske Olimpije.