Zmaji poraženi še četrtič v tej sezoni

Cedevita Olimpija je odigrala peto uradno tekmo v novi sezoni in doživela četrti poraz. V Širokem Brijegu je po zelo slabo odigranem zaključku izgubila z 69:70. Ljubljančani, ki imajo na začetku sezone težave s poškodbami in uigravanjem novih igralcev, so edino zmago dosegli v uvodnem nastopu v ligi Aba proti Ciboni.
Poleg tega, da je Cedevita Olimpija zmago praktično podarila tekmecu, je boleča tudi statistika. Široki Brijeg, ki si je mesto v ligi Aba zagotovil kot prvak drugoligaškega regionalnega tekmovanja v prejšnji sezoni, je zadel le eno trojko, v skoku je zaostal 23:38, ob tem, da je imel le dva skoka v napadu, hkrati pa je Olimpija v 40 minutah zbrala le pet podaj in imela 19 izgubljenih žog.
Zmago je zapravila v zadnjih dveh minutah s slabimi odločitvami in tremi zgrešenimi prostimi meti. Pri vodstvu 68:62 je dva zgrešil Urban Kroflič, enega pa pri 68:66 Anthony Cowen. Vseeno je imela 18 sekund pred koncem žogo in vodstvo za točko, a se David Škara in Kroflič nista razumela, izgubila žogo, Široki Brijeg pa je šest sekund pred koncem zadel za 70:69. V zadnjem poskusu je Škara zgrešil obroč.
V prihajajočem tednu bo Cedevita Olimpija dvakrat gostovala. V sredo jo v evropskem pokalu čaka Riga, v soboto v regionalnem tekmovanju pa Igokea.
Liga ABA, 3. krog, izid:
Široki Brijeg - Cedevita Olimpija 70:69
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