Zmaji poraženi še četrtič v tej sezoni

Cedevita Olimpija je odigrala peto uradno tekmo v novi sezoni in doživela četrti poraz. V Širokem Brijegu je po zelo slabo odigranem zaključku izgubila z 69:70. Ljubljančani, ki imajo na začetku sezone težave s poškodbami in uigravanjem novih igralcev, so edino zmago dosegli v uvodnem nastopu v ligi Aba proti Ciboni.

Poleg tega, da je Cedevita Olimpija zmago praktično podarila tekmecu, je boleča tudi statistika. Široki Brijeg, ki si je mesto v ligi Aba zagotovil kot prvak drugoligaškega regionalnega tekmovanja v prejšnji sezoni, je zadel le eno trojko, v skoku je zaostal 23:38, ob tem, da je imel le dva skoka v napadu, hkrati pa je Olimpija v 40 minutah zbrala le pet podaj in imela 19 izgubljenih žog.