Zmaji pred ključno tekmo sezone v regionalni ligi

Na tekmi predzadnjega kola rednega dela Lige ABA, ki to ni, se bodo košarkarji Cedevite Olimpije v Športni dvorani Topolica pomerili z ekipo Mornarja. Obe moštvi sta še naprej v boju za mesta, ki po zaključku rednega dela sezone vodijo v končnico, Črnogorci pa imajo, ob dveh odigranih tekmah več od zmajev (23), zmago več na svojem računu (17). Moštvo Mornarja se je v zadnjem obdobju znašlo v manjši rezultatski krizi, saj so košarkarji iz Bara na zadnjih dveh tekmah v Ligi ABA doživeli dva zaporedna poraza. Najprej je bil za Črnogorce usoden beograjski Partizan NIS (75:83), nato pa še FMP (92:94).

Sezona sicer še zdaleč ni zaključena, dejstvo pa je, da ima prav Mornar med moštvi, ki so trenutno na mestih, ki vodijo v končnico, največ porazov (6). Cedevita Olimpija ima pred nedeljsko tekmo na svojem računu enega manj, zadnjega so Zmaji doživeli v četrtek v Podgorici na zaostali tekmi 18. kola z Budućnostjo VOLI (75:89). "Nedeljska tekma v Baru je izredno pomembna za obe ekipi. Igra v obrambi bo tista, ki bo na koncu dala odgovor na vprašanje zmagovalca na tem obračunu. Obe ekipi se dobro poznata. Mornar je izredno nadarjeno moštvo z dolgim seznamom igralcev. Če želimo priti do željene zmage, ki bi nas približala končnici, bomo morali odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni. Čas za pripravo na tekmece imamo. Po tekmi v Podgorici smo po dolgem času v tekmovalnem ritmu, zagotovo pa si želimo zmage, in naredili bomo vse, da vknjižimo novi dve točki,"je za uradno spletno stran kluba dejal trener zelenih Jurica Golemac.