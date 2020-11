Zmaji prisilni odmor v Evropi končujejo z dvobojem s Parižani

V sezoni 2020/21 so košarkarji Cedevite Olimpije v 7DAYS EuroCupu na parket za zdaj stopili "zgolj" na treh tekmah, kljub dejstvu, da je pred Zmaji že šesto kolo skupinskega dela tekmovanja. Sezono namreč neusmiljeno kroji globalna pandemija covida-19, pred učinki slednje pa ni uspelo ubežati niti francoskemu Nanterrju 92. Parižani namreč zaradi številnih okužb znotraj ekipe niso stopili na parket minuli teden, po štirih odigranih tekmah v skupini D pa imajo na svojem računu eno zmago in tri poraze. Na prvem medsebojnem srečanju v tej sezoni, ki je hkrati pomenilo tudi uvod v novo sezono 7DAYS EuroCupa, je Nanterre slavil tesno zmago z 80:76. V dresu Cedevite Olimpije je Kendrick Perry dosegel 21 točk, Jaka Blažičjih je v statistiko vpisal 19. Pri Parižanih je z 20 točkami in 10 skoki blestelIsaia Cordinier."K nam prihaja Nanterre 92, a ne vemo, v kakšni postavi. Vsi vemo, v kakšnih časih smo, vse se spreminja iz dneva v dan. Mi se na sredino tekmo pripravljamo, kot da Parižani prihajajo v polni sestavi. Ne smemo se sprostiti, saj je pariška ekipa dovolj kvalitetna, da nas na domačem parketu premagata, če v tekmo ne vstopimo dovolj osredotočeno. Popraviti moramo nekatere napake v naši igri, popraviti moramo tudi igro v skoku in fizični kontakt. Na tem smo delali na treningih. Žal tekem ni bilo, zato komaj čakamo, da se dokažemo na igrišču,"je za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener KK Cedevita OlimpijaJurica Golemac.