Zmaji na zadnji tekmi rednega dela vodijo proti Ciboni

Tekmo v zagrebškem Košarkarskem centru Dražena Petrovića so boljše otvorili domačini, ki so po uvodnih treh minutah vodili z 9:4. Cibona je nadaljevala z odlično igro v napadu in po polovici prve četrtine vodila za sedem točk, varovanci Zorana Martića pa so z delnim izidom 0:8 prevzeli vodstvo. Prva četrtina se je končala z rezultatom 20:24, pri zmajih pa je točke doseglo kar devet košarkarjev.