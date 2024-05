Zmaji proti Heliosu vsaj nekoliko popravili bled vtis iz letošnje sezone

Obenem so Ljubljančani tretjič zaporedoma osvojili vse tri domače lovorike - superpokal, pokal Spar in ligo Nova KBM.

Ljubljančani so prvi tekmi finala proti Kansaiju Heliosu dobili s sedmimi točkami razlike (94:87 in 80:73), obe pa sta bili odločeni v zadnjih minutah. Danes so bili precej bolj prepričljivi, že v prvem polčasu pobegnili na +30 in visoko prednost brez težav zadržali do konca, čeprav so Domžalčani ob koncu poraz močno omilili.

Najboljša pri prvakih sta bila Alen Omić (20 točk, 11 skokov) in Dewayne Stewart (17 točk), pri Domžalčanih pa Lenart Sirc (23).

Domžalčani so sedmič igrali v finalu državnega prvenstva, tretjič zaporedoma, ostajajo pa pri dveh končnih zmagah iz let 2007 in 2016.