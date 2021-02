Zmaji proti Krki za utrditev položaja pri vrhu: Čaka nas fizična tekma

Po lanskem 4. oktobru je pred slovenskimi košarkarskimi navdušenci znova večni slovenski košarkarski derbi med ljubljansko Cedevito Olimpijo in novomeško Krko. Ljubljančani in Novomeščani so se v sezoni 2020/21 srečali dvakrat. V Kranju sta se moštvi udarili 17. septembra lani, zmago z 78:67 pa je na obračunu slovenskega Superpokala slavila Cedevita Olimpija.

V prvem kolu Lige ABA je bilo lanskega 4. oktobra v Stožicah 77:69 za Ljubljančane. Obe moštvi zaradi tekmovalnega premora, ki so ga prinesle reprezentančne akcije, že skoraj mesec dni nista stopili na parket. Zmaji še naprej nadaljujejo z bojem za vrh lestvice Lige ABA, za njimi pa je 15 tekem. V svojem žepu ima četa glavnega trenerja Jurice Golemcaza zdaj dvanajst zmag. Novomeška Krka, ki je prav tako odigrala 15 tekem, je do zdaj zmagala petkrat, veliko uspešnejši pa so bili novomeški košarkarji v prvem delu slovenskega državnega prvenstva, v katerem so zabeležili 16 zmag na 18 tekmah. "Pred nami je vedno zahtevna tekma v Novem mestu. Krka igra fizično in hitro košarko. Mi bomo morali igrati osredotočeno, potrpežljivo in disciplinirano ter se dobro fizično zoperstaviti Novomeščanom, če se želimo v Ljubljano vrniti z novima dvema točkama. Dali bomo vse od sebe, da se iz Novega mesta vrnemo z zmago," je za uradno spletno stran kluba dejal glavni trener KK Cedevita Olimpija Jurica Golemac. "Čaka nas obračun z neugodno Krko, ki igra hitro in agresivno košarko. Vso tekmo bomo morali igrati osredotočeno ter vedeti, kje iskati priložnosti v napadu. V Novo mesto se odpravljamo z željo po novi zmagi, a zato bomo morali biti ves čas povsem osredotočeni na svoje naloge," pa je za klubsko spletno stran razpredal slovenski reprezentant Alen Hodžić.