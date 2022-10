MZT kot nalašč za prekinitev črne serije, zmaji v Tivoliju niso imeli težav

Zmaji so začeli v slogu predstav iz zadnjih tednov – nepovezano v napadu in medlo v obrambi. V prvih dveh minutah so se trije napadi končali z izgubljeno žogo in gostje so hitro povedli za pet (0:5 in 2:7). Jurica Golemac se kljub vse prej kot vzpodbudnemu začetku ni odločil za minuto odmora. Njegovi varovanci so nato strnili vrste in sredi prve četrtine po trojki Yogija Ferrella prvič povedli (10:9), na prvi odmor pa odšli pri minimalnem zaostanku (18:19).

V drugi četrtini je prvič na tivolski parket stopil Matic Rebec, ki se je dobro doponjeval s prvim organizatorjem igre Ferrellom. Ko je kapetan Edo Murić zadel svojo prvo trojko, je Cedevita Olimpija prvič prišla do otipljivejše prednosti (26:19), a košarkarji MZT-ja so se hitro znova približali.

Golemac, ki je zaradi velikih zdravstvenih težav lahko računal le na deseterico, je bil lahko zadovoljen, da so si njegovi varovanci razporedili napadalno breme. Devet se jih je med strelce vpisalo v prvih 15 minutah. Do polčasa je največ točk zbral Alen Omić (11), ki je zadel tudi trojko ob zvoku sirene. Eno manj je prispeval Ferrel, ki je s tremi prostimi meti postavil izid polčasa 44:36.

Če je bil začetek prvega dela skromen, pa je bil zato toliko boljši uvod v nadaljevanje. Zmaji so v prvih treh minutah povezali delni izid 11:3, ki je, kot se je kasneje izkazalo, dokončno odločil zmagovalca. Zavoljo občutno agresivnejše obrambe gostje niso več prihajali do odprtih metov, zmaji pa so svoje delo v napadu še naprej opravljali z odliko. Marko Jeremić je s trojko poskrbel za prvo prednost z 20 točkami (66:64). Pred zadnjimi desetimi minutami je bilo 72:55, o napadalni razpoloženosti zmajev pa največ pove podatek, da je le Jan Kosi (0) zbral manj kot šest točk.

V zadnji četrtini so varovanci Jurice Golemca premogli dovolj zbranosti, da o zmagovalcu ni bilo več dvoma. Njihova prednost se je vseskozi gibala okoli 20 točk. Dobri dve minuti pred koncem se je MZT sicer približal na 13 točk, a je njihovo usodo dokončno zapečatil Murić, ki je v kapetanskem slogu zadel ob zvoku sirene.

Zmajem je tokrat met z razdalje služil odlično – za tri so na koncu metali 12/23. Še enkrat pa velja omeniti Matica Rebca, ki je svoje minute na parketu odlično izkoristil, dosegel je devet točk ter zbral še štiri podaje. Najboljši strelec domačih je bil Alen Omić z 19 točkami, pri gostih jih je 25 dosegel Strahinja Mićović.