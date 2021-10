Zmaji v Beogradu proti (trenutno) najboljši obrambi v Evroligi

Tako Crvena zvezda kot tudi Cedevita Olimpija imata po treh odigranih tekmah v novi sezoni regionalnega tekmovanja na svojem računu dve zmagi in en poraz, obe ekipi pa sta klonili v tretjem kolu. Beograjčani so prejšnjo nedeljo izgubili na gostovanju v Laktaših, ko so se v ponovitvi polfinala tekmovanja iz prejšnje sezone pomerili z Igokeo. Ta je odločno vstopila v obračun in se na koncu veselila zmage s 75:68. Nikola Kalinić je bil s 16 točkami najboljši strelec rdeče-belih. Najboljši strelec Zvezde v tekmovanju je Luka Mitrović s povprečjem 13,3 točke na tekmo. Na začetku tedna, ki se počasi zaključuje, je Cedevita Olimpija v tretjem kolu tekmovanja na domačem stoženskem parketu gostila košarkarje FMP-ja. Zmaji so na parketu prevladovali večino srečanja, v drugem polčasu pa je sledilo nekaj temnih minut, ki so jih gostje izkoristili, izsilili podaljšek, po dodatnih petih minutah igre pa nato slavili zmago z 92:89. V zeleno-oranžnem dresu je bil s 25 točkami najboljši strelec Marcus Keene, Jaka Blažič pa se je ustavil pri 17 točkah. "Čaka nas dvoboj s prvakom regionalne lige. Crvena zvezda je zagotovo favorit tega tekmovanja. Spremljamo evroligaške tekme Beograjčanov in vidimo, da igrajo izredno agresivno in fizično košarko. Vsi so približno enake višine, zato je izredno zahtevno braniti po globini. V tem času sicer ne zadevajo tako, kot so denimo v prejšnji sezoni, toda tekme še vedno zmagujejo. Mi se v Beograd odpravljamo z vedenjem, da bomo pred nedeljsko tekmo bolj sveži kot košarkarji Zvezde, ki bodo v tem tednu odigrali dve tekmi v Evroligi. V tem trenutku igra Zvezda morda celo najboljšo obrambo v celotnem evropskem tekmovanju. Če bomo želeli doseči točke, bomo morali garati, igrati pametno in veliko podajati, da bi lahko prišli do odprte priložnosti za met na koš. Mi nismo v najboljšem položaju. Imamo svoje težave, a takšna sta življenje in šport, moramo se prilagajati. Že drugi teden zapored nas v ekipi pesti viroza, nekateri igralci imajo tudi manjše poškodbe. Toda vsi imajo svoje težave, zato ne smemo jokati. Z vsem, kar imamo na voljo, moramo delati in se pripravljati na naslednje preizkušnje, da bomo boljši," je bil za uradno spletno stran kluba izčrpen trener Jurica Golemac. Kljub omenjenim težavam naj bi nastopili vsi košarkarji, vrača se tudi Edo Murić.